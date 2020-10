Lääkäriliitolta kymmenen teesiä terveydenhuollosta

Rajoitustoimien vaikutus lääketieteen koulutukseen on minimoitava 28.9.2020 10:00:15 EEST | Tiedote

Olemme seuranneet huolestuneina ensimmäisten opiskelijoilla todettujen koronavirustartuntojen vaikutusta lääketieteen koulutuksen järjestämiseen. Tartuntoja seuranneet karanteeni- ja etäopetuspäätökset ovat koskeneet esimerkiksi koko lääketieteellisen opetuksen järjestämistä ja seurauksena on ollut satojen lääketieteen opiskelijoiden siirtyminen väliaikaisesti etäopetukseen. Kliininen opetus on yksi koulutussairaalan tärkeistä tehtävistä ja lääketieteen koulutuksen kivijalka, eikä sitä voida kevyin perustein jättää opiskelijalle tarjoamatta. Perustellut toimet potilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan suojelemiseksi ovat tärkeitä, mutta liian tiukkoja ja laajoja rajoituksia tulee välttää. On todennäköistä, että tartuntoja tullaan toteamaan kaikissa tiedekunnissa ja on hyvinkin mahdollista, että opetuksen rajoitustoimiin joudutaan turvautumaan useaan kertaan myös samassa yliopistossa. Tämän vuoksi erityisesti kliinisen opetuksen osalta rajoitustoimet on kohdistettava vain sairastuneis