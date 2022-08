Lääkäriliiton hallitus: Terveydenhuollon tilanne otettava vakavasti ja ratkaisuja pitää tehdä budjettiriihessä

Syitä tilanteeseen on haettu koronasta, opiskelijoiden halusta pitää kesälomaa, koulutusmääristä ja milloin mistäkin. Henkilöstötilanne on aina kesällä haastavampi – myös terveydenhuollon ammattilaisilla on oikeus kesälomiin – mutta nyt kyse ei ole vain vuodenajoista vaan ongelma on laajempi.

Ongelmat eivät ole rajoittuneet päivystyksiin, erikoissairaanhoitoa yli puoli vuotta odottaneiden potilaiden määrä on kaksinkertaistunut tänä vuonna. Päivystysten ruuhkautuminen on kuitenkin hyvä indikaattori siitä, miten koko palveluketju toimii tai ei toimi. Mikäli perusterveydenhuoltoon ei pääse, päivystys ruuhkautuu. Mikäli jatkohoitopaikkoja ei löydy, päivystys ruuhkautuu. Mikäli henkilökuntaa ei ole, päivystys ruuhkautuu.

Valtio ei voi vetäytyä vastuusta

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden nosti taannoisessa haastattelussaan esille, että ministeri tai ministeriö ei pysty tekemään terveydenhuollon tilanteelle mitään. Asia on näin lyhyellä aikavälillä, palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit, tulevaisuudessa hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden rahoituksesta vastaa kuitenkin valtio, ja parasta aikaa käydään neuvotteluja ensi vuoden budjetista.

Suomi on jäänyt jälkeen pohjoismaisesta terveydenhuollon rahoitustasosta useita miljardeja. Hyvinvointialueet tulevat näillä näkymin saamaan enemmän rahaa kuin kunnat ovat tänä vuonna käyttäneet, mutta jo päätetyt uudistukset, työmarkkinaratkaisut ja muutoskustannukset vievät moninkertaisen summan. Rahoitusvaje on vähintään miljardin euron luokkaa, eikä rahojen loppuessa säästöjä voida käytännössä tehdä muualta kuin henkilöstömenoista, ellei asiaan saada budjetissa ratkaisua. Kaiken tämän päälle Kelan sairaanhoitokorvauksia ollaan leikkaamassa, mikä edelleen pahentaa julkisen terveydenhuollon ruuhkautumista.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleja sävytti hoivakriisi. On onnetonta, mikäli terveydenhuolto saa saman aseman ensi kevään vaaleissa. Elo-syyskuun vaihteessa käytävässä budjettiriihessä mitataan se, kuinka vakavasti hallitus terveydenhuollon tilanteen ottaa.



