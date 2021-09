Lääkäriliitto: Sairaanhoitokorvauksia muutettava, mutta maltilla edeten

Suomen Lääkäriliitto: 12−15-vuotiaiden rokottaminen on erinomainen asia 13.8.2021 11:16:28 EEST | Tiedote

Tällä hetkellä valtaosa tartunnoista havaitaan rokottamattomissa lapsissa ja nuorissa. Viimeisten viikkojen aikana noin 17 prosenttia tartunnoista on esiintynyt 10−20-vuotiailla. Itse taudin aiheuttamia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin ei pidä väheksyä, sillä pahimmillaan ne voivat olla hyvinkin vakavia ja viedä sairaalahoitoon. Lasten ja nuorten rokottaminen on tärkeää myös koko epidemian hoidon vuoksi. ”Riittävä rokotekattavuus myös turvaa parhaiten mahdollisuudet pitää koulu, harrastukset ja muu sosiaalinen elämä avoimena. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta tämä on erittäin tärkeää”, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi. ”Palaaminen normaalimpaan arkeen vapauttaa terveydenhuollon resursseja koronan aikana kasvaneen hoitovelan hoitamiseen”, Rajaniemi jatkaa. Covid-19-rokotteiden haittavaikutuksia tutkitaan maailmalla erittäin tarkasti. Euroopan lääkevirasto kerää kaikki haittavaikutuksista tehdyt ilmoitukset EU:n alueelta, ja se saa jatkuvasti tietoa kaik