Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy: Kesä ei saa kaataa terveydenhuoltoa

Jaa

Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy ovat huolissaan terveydenhuollon kantokyvystä kesälomakauden lähestyessä, sillä terveydenhuollon henkilöstöstä suuri osa on edelleen rokottamatta. Työssäjaksamisen turvaamiseksi tulevan kesän lomat on voitava pitää, sillä terveydenhuollossa on työskennelty koronan tuoman lisäpaineen alla jo reilu vuosi.

Rokotteiden saatavuuden parannuttua useilla paikkakunnilla on jo päästy aloittamaan vanhimpien työikäisten rokottaminen ja samaan aikaan sairaalahoitoisten koronapotilaiden määrä on lähtenyt laskuun. Henkilökuntaa on kuitenkin sidottava koronapotilaiden hoitoon entinen määrä, mikä kesäaikaan merkitsee aiempaa suurempaa sijaisten tarvetta. Heidän rokotuksistaan on huolehdittava mahdollisimman nopeasti. Terveydenhuollon kantokyky voi vaarantua myös sen vuoksi, että tiettyä potilasryhmää hoitava henkilöstö itse sairastuu tai joutuu karanteeniin. Moniin työtehtäviin liittyy niin paljon erityisosaamista, että sijaisten saaminen on erittäin vaikeaa. Jotta terveydenhuollon kantokyky voidaan varmistaa, tulee terveydenhuollon henkilöstön rokotuksia kiirehtiä. Näin pystymme tarjoamaan kaikille suomalaisille heidän tarvitsemansa hoidon tulevana kesänäkin. Lisätietoa: Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211 Suomen lähi- ja perushoitajaliittoSuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 5275 085 Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, puh. 040 821 0028

Avainsanat koronarokotuksetLääkäriliittoSuPerTehyterveydenhuolto

Yhteyshenkilöt