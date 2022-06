Lääkärit Ilman Rajoja varoittaa hälyttävästä ravitsemuskriisistä Etiopiassa

”Ukrainan humanitaarinen tilanne puhuttaa ymmärrettävästi Suomessa. Tapaamisissa olen huomannut, että suomalaiset ovat yhtä lailla huolestuneita muista humanitaarisista kriiseistä. Yksi näistä on ravitsemuskriisi Afarin alueella Etiopiassa. Tilanne on musertava ja vaatii kiireellistä humanitaarisen toiminnan laajentamista”, Christos Christou sanoo.

Sadat tuhannet konfliktia paenneet ihmiset ovat Afarin alueella Etiopian koillisosissa ilman puhdasta juomavettä, ruokaa tai pääsyä terveydenhuollon piiriin.

Lääkärit Ilman Rajoja on lisännyt huhtikuusta alkaen tukeaan Dubtin sairaalalle, joka on alueen ainoa toiminnassa oleva sairaala. Se palvelee yli 1,1 miljoonaa ihmistä, mukaan lukien satoja tuhansia kodeistaan pakenemaan joutuneita ihmisiä.

Dubtin sairaalan sängyt ovat täyttyneet nopeasti potilaista, ja yhtä sänkyä kohden on kaksi tai useampi potilas. Lapsilla on vakavia vatsatulehduksia, sillä he ovat joutuneet juomaan vettä mutaisista lätäköistä. Hoitohenkilökunnalla on vaikeuksia tarjota potilaiden tarvitsemaa hoitoa ahtaissa tiloissa. Monet lapset kuolevat sairaalaan tultuaan 48 tunnin kuluessa sairauteen ja aliravitsemukseen. Joinakin viikkoina jopa yli viidennes potilaista kuolee.

Myös Etiopian muissa osissa sadat tuhannet ihmiset kamppailevat selviytymisestä. Sateet ovat vihdoin alkaneet somalialueella Werderissä, mutta pitkäaikaisen kuivuuden seurauksena karjaa kuolee ja ihmisillä on edelleen vaikeuksia saada ruokaa ja vettä.

”Emme voi antaa ihmisten kuolla. Etiopiaan tarvitaan laajamittaista humanitaarista apua maan sisäisille pakolaisille ja heidät vastaanottaville haavoittuville yhteisöille. Ensisijaisesti tarvitaan perusterveydenhuoltoa, ravintoa ja vettä. Emme voi enää odottaa”, Christou peräänkuuluttaa.

Christos Christou vieraili Suomessa terveysalan konferenssissa kertomassa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kehittämistä innovaatioista humanitaarisessa työssä.