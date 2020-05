Lääketieteellisten alojen valintakokeessa ensimmäinen vaihe sujui onnistuneesti 

Tiistaina 19.5. järjestetty lääketieteellisten alojen valintakoe sujui onnistuneesti sähköisenä etäkokeena. Valtakunnallisessa kokeessa yli 7300 hakijaa pyrki hakutoiveidensa mukaisesti opiskelemaan lääketiedettä, hammaslääketiedettä tai eläinlääketiedettä. Yhteisvalinnassa ovat mukana kaikki lääketieteellisten alojen koulutusta antavat yliopistot: Helsinki, Itä-Suomi, Oulu, Tampere ja Turku.

”Kiitämme hakijoita, jotka ovat pystyneet jatkamaan valmistautumista valintakokeeseen huolimatta pandemiatilanteen tuomista käytännön muutoksista”, sanoo valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Jukka Pelkonen.

Sähköiseen etäkokeeseen osallistui noin 82 prosenttia niistä hakemuksen jättäneistä, jotka eivät tulleet valituiksi todistusvalinnassa. Kokeeseen osallistuneiden osuus on tyypillinen verrattuna viime vuosiin.

Aloituspaikkoja on valtakunnallisesti lääketieteeseen yhteensä 725 ja hammaslääketieteeseen 180. Helsingin eläinlääketieteeseen on 68 aloituspaikkaa. Paikoista yhteensä 731 on jo täytetty todistusarvosanoihin perustuvalla valinnalla, ja jaossa on vielä 242 paikkaa näille aloille.

Valintakokeen alustana käytettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamaa koejärjestelmää, joka on ollut käytössä ammattikorkeakoulujen yhteisissä valintakokeissa. Hakijat tekivät kokeen omilla tietokoneillaan ja verkkoyhteyksillään, joiden toimivuudesta he olivat vastuussa. Teknistä tukea oli saatavilla yliopistojen hakijapalveluista ja it-tuesta.

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään keskiviikkona 10.6. Toisen vaiheen koe pyritään ensisijaisesti toteuttamaan läsnäoloa vaativana kokeena.

Yhteisvalinnan tulokset valmistuvat viimeistään 15.7.

Lisätietoja:

Lääketieteellisten alojen valtakunnallisen valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Jukka Pelkonen, jukka.pelkonen@uef.fi ja 050 338 4736

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan koordinaattori Minna Hallia, minna.hallia@oulu.fi ja 0294 485102