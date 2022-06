Lääkintäjunan potilaiden vammat ja kertomukset osoittavat toistuvat hyökkäykset siviilejä vastaan Ukrainassa

Lääkärit Ilman Rajoja on evakuoinut junalla reilun kahden kuukauden aikana lääketieteellisin perustein 653 potilasta. Heidät siirrettiin turvallisemmilla alueilla sijaitseviin sairaaloihin Ukrainan itäisiltä alueilta, joihin sota vaikuttaa voimakkaasti. Matka kestää 20–30 tuntia, ja sen aikana hoitajat ja lääkärit tarkkailevat potilaita ja hoitavat heitä pitääkseen heidän tilansa vakaana. Monet potilaat kertoivat järjestön työntekijöille kammottavista kokemuksistaan.

Potilastiedot ja lääkintäjunalla evakuoitujen potilaiden kertomukset osoittavat, että Ukrainassa käydään sotaa siviileistä välittämättä. Siviilien suojelu on järkyttävän puutteellista. Yli 40 prosenttia junassa olleista sodassa haavoittuneista on ikääntyneitä ja lapsia, joilla on räjähdys- ja sirpalevammoja, ampumahaavoja tai irronneita ruumiinosia.

”Tämä osoittaa, ettei siviilejä suojella, mikä on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus”, toteaa järjestön hätäavun koordinaattori Christopher Stokes.

”Potilaidemme vammat ja kertomukset osoittavat vastaansanomattomasti, miten järkyttävää kärsimystä tämän sodan summittainen väkivalta aiheuttaa siviileille”, Stokes sanoo.

”Monet junassa olleet potilaat olivat haavoittuneet siviilien asuinalueille osuneissa sotilaallisissa iskuissa. Emme voi suoraan osoittaa, että siviilit olisi otettu kohteeksi tarkoituksella, mutta kun raskaita aseita päätetään käyttää laajasti tiheään asutuilla alueilla, siviilit joutuvat kohteeksi väistämättä. Niin ollen heitä haavoitetaan ja surmataan tietoisesti”, Stokes jatkaa.

Eräät asiat toistuvat potilaiden kertomuksissa johdonmukaisesti ja järkyttävästi. Siviilejä on ammuttu evakuoinnin aikana ja heidän kimppuunsa on hyökätty, kun he ovat olleet poistumassa sota-alueelta. Summittaisissa pommituksissa on kuollut ja vammautunut asuinalueilla eläviä ja niiltä suojaa hakeneita ihmisiä. Hyökkääjät eivät ole huomioineet ikääntyneiden haavoittuvaa asemaa mitenkään, vaan heitä on pahoinpidelty ja heidän kimppuunsa on hyökätty. Vammat ovat usein laajoja ja järkyttäviä, ja niitä näyttää olevan kaikilla ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Junaan on otettu enimmäkseen pitkäaikaista sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ja hiljattain sodassa haavoittuneita, jotka tarvitsevat leikkauksenjälkeistä hoitoa vammoihinsa. Kahden kuukauden aikana Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön lääkintäjunalla on kuljetettu yli 600 potilasta, joista 355 oli vahingoittunut suoraan sodan seurauksena. Ylivoimaisesti suurimmalla osalla potilaista oli räjähdysvammoja. Lisäksi potilaista, joilla oli sotavammoja, 11 prosenttia oli alle 18-vuotiaita ja 30 prosenttia oli yli 60-vuotiaita.

”Olin menossa vessaan, kun räjähdys tapahtui. Menetin tajuntani ja kaaduin. Kun heräsin, kasvoni olivat kuivuneen veren peitossa. Käsivarressani oli avomurtuma, ja nenäni oli murtunut kaatuessani. Olin yksin ja huusin tuskissani apua, mutta kukaan ei kuullut minua. Myöhemmin vapaaehtoistyöntekijä löysi minut ja yritti kahden päivän ajan soittaa ambulanssia hakemaan minua sairaalaan”, kertoi 92-vuotias nainen Lymanista Donetskista.

Sotaan liittyvistä vammoista 73 prosenttia oli räjähdysten aiheuttamia, 20 prosenttia oli sirpale- tai ampumahaavoja ja loput muun väkivallan aiheuttamia. Yli 10 prosenttia sotavammapotilaista oli menettänyt yhden tai useamman raajan, ja heistä nuorin on vain kuusivuotias.

Junassa kuljetettavat potilaat ja heidän saattajansa kertovat uskomattomia tarinoita lapsista ja aikuisista, jotka ovat joutuneet loukkuun konfliktin keskelle, vahingoittuneet vakavasti räjähdysten, pommitusten, ampumisten, miinojen tai sirpaleiden takia, heitä on pommitettu suojissa ja heidän kimppuunsa on hyökätty kesken evakuoinnin. Jotkut potilaista kertovat loukkaantuneensa kotonaan. Toiset ovat joutuneet raskaiden aseiden tuleen yrittäessään siirtyä turvallisemmille alueille. Suurin osa potilaista, joiden kanssa keskustelimme, sanoi Venäjän tukemien ja venäläisten joukkojen olevan vastuussa vammoistaan.

”Kuten kaikissa konflikteissa, Lääkärit Ilman Rajoja vaatii kaikkia aseellisia ryhmiä kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja noudattamaan velvollisuuttaan suojella siviileitä ja siviili-infrastruktuuria. Ihmisten on annettava paeta turvaan ja sairaiden ja haavoittuneiden oikea-aikainen ja turvallinen evakuointi täytyy mahdollistaa. Lisäksi vaadimme pääsyä toimittamaan humanitaarista apua, jotta voimme auttaa ihmisiä riippumatta siitä, missä he ovat. Ukrainassa siviilejä vastaan hyökätään vähintäänkin summittaisesti, joten vaatimuksemme on erityisen tärkeä”, sanoi järjestön Brysselin toimiston puheenjohtaja, lääkäri Bertrand Draguez.

Lääkärit Ilman Rajoja on julkaissut kattavan raportin lääkintäjunalla evakuoitujen ihmisten kertomuksista.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminta Ukrainassa

Lääkäri Ilman Rajoja aloitti toiminnan Ukrainassa vuonna 1999. Olemme lisänneet ja muuttaneet toimintaamme merkittävästi 24.2.2022 alkaen, jotta voimme vastata sodasta johtuviin tarpeisiin.

Meillä on muun muassa lääkintäjuna, joka ottaa vastaan potilaita sairaaloista rintamalinjojen läheltä idässä, kun niihin tulee tai on tulossa paljon vastahaavoittuneita potilaita. Potilaat siirretään maan länsiosissa oleviin sairaaloihin, missä heidän hoitoaan voidaan jatkaa. Lääkintäjuna toimii yhteistyössä Ukrainan terveysministeriön ja kansallisen rautatieyhtiön kanssa. Lääkärit Ilman Rajoja kuljetti ja hoiti junassa 653 potilasta 31.3.–6.6.

Järjestö myös ylläpitää ambulanssijärjestelmää idässä ja etelässä. Lääkärit Ilman Rajoja tarjoaa lääkinnällistä apua lääkintäjunassa ja maan itä- ja eteläosissa alueilla, joihin raskaat taistelut vaikuttavat, mutta meillä ei ole suoraa pääsyä paikkoihin, joista suurin osa potilaistamme tulee ja missä taistelut ovat kaikista raaimpia.

Järjestö tarjoaa lääketieteellistä ja humanitaarista apua myös maan sisäisille pakolaisille muualla Ukrainassa. Toimintaan kuuluu mielenterveyshoitoa, seksuaalisesta väkivallasta selviytyneiden hoitoa, liikkuvien klinikoiden ylläpitämistä ja lääkinnällisten- ja muiden tarvikkeiden lahjoittamista sairaaloihin. Lisäksi kirurgiset tiimit avustavat sairaaloita idässä ja etelässä, missä järjestö tarjoaa myös ambulanssikuljetuksia sairaaloiden välillä. Tiimimme tarjoavat humanitaarista apua ukrainalaisille myös naapurimaissa Valko-Venäjällä, Puolassa, Venäjällä ja Slovakiassa.