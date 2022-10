Laboren ennustepäällikkö vaihtuu

Laboren ennustepäällikkönä vuoden 2022 toiminut KTT Sakari Lähdemäki siirtyy Etlan ennusteryhmään joulukuun alusta alkaen. Laboren ennustepäällikkönä vuosina 2017–2021 toiminut FT, VTT Ilkka Kiema vastaa Laboren ennustetoiminnasta joulukuun 2022 alusta lähtien toistaiseksi. Tutkijana Kiema on Laboressa keskittynyt makrotaloustieteeseen sekä erityisesti työn tuottavuuteen. Hän on myös Tuottavuuslautakunnan jäsen.

Sakari Lähdemäki on hoitanut uutta, aiempaa haastavampaa työtehtäväänsä erinomaisesti, ja hänen irtisanoutumisensa on koko laitokselle ja erityisesti meille talousennustajille todella iso menetys, toteaa Ilkka Kiema.

Laboren ennustejärjestelmää on viime aikoina kehitetty. Samalla kun Labore sai uuden ilmeen vuonna 2021, myös ennustejulkaisun ulkoasu uudistettiin. Toukokuussa 2021 Labore voitti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun myöntämän Vuoden talousennustaja 2020-palkinnon.

Työmarkkinat ja talous ovat suurten muutoksien alla. Tämän keskellä on tarkkaan pohdittava, mitä tämä merkitsee talouden tieto- ja ennustetarpeille ja miten ennustetoimea on tarpeen kehittää muuttuvassa maailmassa. Uuden ennustepäällikön haku tarjoaa mahdollisuuksia jatkaa tätä pohdintaa. Haku on jo käynnissä, kertoo Laboren johtaja Mika Maliranta.