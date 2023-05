Ladies' Night on live-musiikkipaketti naisten makuun

Sinäkin varmasti muistat ne hetket, jolloin juhlaväen on hurmannut tanssilattialle jokin vetovoimainen ja varmaotteinen esiintyjä. Tämä yhden miehen yhtye ja lahjakas trubaduuri edustaa juuri sitä samaa koulukuntaa, ja on räätälöity naisvaltaisten ryhmien pikkujouluihin, polttareihin, syntymäpäiviin ja kaikkialle, missä tarvitaan aitoa tunnelmannostattajaa.



Ladies' Night -ilta sisältää kansainvälisiä megahittejä, joihin lukeutuu poppia, rokkia ja diskoa aina puhelinvastaajan keksimisestä nykypäivään asti.





Ricardo (Rickard Dahllund) koki elämänsä suurimman mullistuksen ollessaan vasta 3-vuotias. Tällöin hän sai ensikertaa käteensä äidin pölyttyneen Landola-kitaran, eikä elämä siitä eteenpäin yksinkertaisesti ollut enää samanlaista.



Nykyään mies on kursailematta loistava, yli 700 biisin repertuaarin omaava trubaduuri ja rock-artisti Suomen Turusta. Hänen lauluääntään on verrattu musiikkilehdissä mm. Chris Cornelliin ja Twisted Sisterin Dee Snideriin. Uransa aikana hän on kolunnut läpi lukuisia erilaisia bändikokoonpanoja ja heittänyt tuhansia keikkoja yhtyeissä ja sooloartistina niin kotimaassa kuin ympäri Eurooppaa.



Hän on tehnyt yhteistyötä monien tunnettujen nimien kanssa, mukaanlukien Andy McCoy (Hanoi Rocks), Popeda, Klamydia, 22 Pistepirkko ja Knucklebone Oscar. Suomen keikkapaikoista hänen mieleensä ovat jääneet etenkin Pori Jazz, Logomo, Tavastia sekä Turun ravintolalaivat ja kaikki Tukholmaan tai Tallinnaan suuntaavat risteilyalukset.





Ricardo on yhden miehen yhtye ja lahjakas trubaduuri, jonka sielukas ääni ja pehmeä kitaransoitto vievät jalat altasi. Ladies' Night With Ricardo on parasta viihdettä tyttöjen kesken vietettävään iltaan, yksityistilaisuuteen tai pieneen konserttiin.



Kyky luoda yhteys yleisöön syvällä ja henkilökohtaisella tavalla tekee Ricardosta ainutlaatuisen esiintyjän ja täydellisen valinnan Ladies' Night -esityksiin. Koko show on suunnattu erityisesti naisten makuun ja mieltymyksiin, mikä varmistaa, että jokainen hänen soittamansa kappale todella osuu kuulijakuntaan.



Ricardo tekee Ladies' Night -illoista lämpimän ja mieluisan paikan, jossa naiset ovat tervetulleita rentoutumaan ja nauttimaan hyvästä musiikista ja seurasta. Ladies' Night tuo juhliisi juuri oikean määrän hauskuutta ja jännitystä sekä runsaasti mahdollisuuksia tanssia ja laulaa mukana!

Kymmenen takuuvarmaa tunnelmannostattajaa:

If I Could Turn Back Time (CHER) Rockin' In The Free World (NEIL YOUNG) The Best (TINA TURNER) Bailamos (ENRIQUE IGLESIAS) Rebel Yell (BILLY IDOL) The Final Countdown (EUROPE) Hallowed Be Thy Name (IRON MAIDEN) Fight For Your Right (BEASTIE BOYS) Poker Face (LADY GAGA) Forever Young (ALPHAVILLE)

Tilaa oma Ladies' Night -iltasi Voodoo Entertainmentilta, ja varmistamme, että juhlasi saavuttavat niiden arvoisen tunnelman.