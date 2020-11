Lähde retkelle rauhaan ja hiljaisuuteen

Ensimmäiset mobiilissa ohjatut pyhiinvaellusreitit avautuvat Helsingissä. Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen avautuvat 13.11. Helsingin ensimmäiset mobiilipyhiinvaellusreitit.

"Reitit kulkevat merellisessä ja metsäisessä luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Sininauhaliiton, Helsingin seurakuntayhtymän sekä Töölön ja Vuosaaren seurakuntien yhteistyössä laatimat polut kutsuvat kulkijoita elämänkatsomuksesta riippumatta", reittien tekemistä koordinoinut sosionomi-diakoniopiskelija Saara Valkama sanoo.

Reittien tekstit ohjaavat katsomaan omaa sisintään ja ympäröivää luontoa sekä omakohtaisten kysymysten että Raamatun ja muiden kristillisten tekstien pohjalta.

"Vaeltaminen, arjesta irtautuminen sekä luonnon ja ympäristön havainnoiminen auttavat pohtimaan oman elämän kysymyksiä ja kenties näyttämään suuntaa uudelle elämässä. Hiljentyen tutulla lenkkipolulla voi löytyä uusia näkökulmia. Vaeltaminen ja hiljentyminen luonnossa on ollut läpi Raamatun tie sisäiseen kasvuun ja muutokseen", Valkama toteaa.

Uutelan pyhiinvaellusreitti “Matkaevästä elämään” on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti “Pysähtymisen ja hiljentymisen polku” noin 3 kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Molemmilla reiteillä on 10 pysähdyspaikkaa. Pysähdyspaikat sisältävät harjoitteita läsnäoloon ja mielen rauhoittumiseen sekä tekstejä ja rukouksia hiljentymiseen ja hengelliseen pohdintaan. Mukana on myös joitakin musiikkilinkkejä.

Reitit kannattaa kulkea hitaasti ja rauhassa. Tavoitteena ei ole suorittaa reittejä, vaan tulla kokonaisvaltaisesti hoidetuksi luonnon helmassa. Yhteys syvimpään itseen ja luontoon tulee mahdolliseksi, kun keskittyy olemaan läsnä hetkessä ja avaa aistinsa havainnoimaan ympäristöä. Ranskalaisen filosofin Simone Weilin sanoin: “Luonnon kauneus on Kristuksen hellä hymy aineen välityksellä.”

Reittejä voi seurata joko mobiilisovelluksen tai painetun vihkosen avulla. Älypuhelimeen ilmaiseksi ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat sekä äänitteinä että teksteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivulta http://www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki.

Reitit sopivat myös ohjattuihin ryhmävaelluksiin esimerkiksi seurakuntatyössä ja työyhteisöjen tyhy-toiminnassa. Mikäli ei ole mahdollisuutta lähteä ulos luontoon, reitin voi kulkea myös kotisohvalla.

Pyhiinvaellukset ovat olleet länsimaisessa kulttuurissa jo 2000 vuotta tapa tehdä sisäistä matkaa. Monelle pyhiinvaellukset Jerusalemiin tai Santiago de Compostelaan ovat olleet suunnannäyttäjiä elämässä. Matkan pituus ei kuitenkaan ole ratkaiseva, eikä kaikilla ole mahdollisuutta lähteä kauas. Korona-aikana ei oikein voikaan. Kotimaisemissakin voi virkistyä, levähtää ja kokea uutta. Pienikin pysähdys olla merkitsevä arjen keskellä.

Lisätietoa: Projektikoordinaattori Saara Valkama, saara.valkama@student.diak.fi, p. 045 670 4224, Töölön seurakuntapastori Jukka Valkama, jukka.valkama@evl.fi, p. 050 552 1923, pyhiinvaellusohjaaja, retriitinohjaaja Lea Purhonen, lea.purhonen@lakimiesyhdistys.fi, p. 0505909793

MEDIALLE KUTSUNA:



Reitit voi tulla kulkemaan ohjatusti Uutelaan perjantaina 13.11. klo 13, kokoontuminen Skatan tilalla, Uutelantie 30 ja Seurasaareen lauantaina 14.11. klo 13, kokoontuminen Seurasaaren sillan alkupäässä. Polun jälkeen klo 15 on perjantaina Skatan tilalla avajaistilaisuus ja lauantaina klo 15 Seurasaaren pappilassa hartaus.