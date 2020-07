Lahden Seurahuone tarjoaa turvallisemman hotellivierailun

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone investoi uusien hotellihuoneiden lisäksi myös uudenlaiseen puhtauteen ja turvalliseen hotelliasiointiin. Virusten ja bakteerien leviämistä kosketuspinnoilta ehkäistään huolellisen siivouksen ja muiden toimenpiteiden lisäksi nyt myös nanoteknologiaan perustuvalla uudella suomalaisella innovaatiolla, katalyysipinnoituksella. Pintahygieniaratkaisuja tarjoavan Nanoksi Finland Oy:n pintojen katalyysikäsittely onkin ensimmäinen laatuaan, joka toteutetaan suomalaisessa hotellissa.

Nanoksi Finland Oy:n suorittamalla katalyysipinnoituksella voidaan vähentää koronaviruksen sekä muiden mikrobien leviämistä työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Yksi viruksen leviämisreiteistä tapahtuu pintojen kautta esimerkiksi ovenkahvoista, pöydistä, tuolien käsinojista, kaiteista ja lähes kaikkialta minne ihminen koskee. Fotokalyyttinen Nanoksi-pinnoite muodostuu titaanioksidista, joka kemiallisen reaktion seurauksena luo käsiteltävälle pinnalle kestävän ja ihmisille sekä ympäristölle täysin vaarattoman, näkymättömän ja myrkyttömän kalvon.

Nanoksin katalyysipinnoitusta on jo käytetty Suomessa useissa kohteissa, kuten sairaaloissa, hoivakodeissa ja kouluissa. Pinnoituksesta saadut kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Pinnoite vaikuttaa pinnoilla yli vuoden, mutta noin vuosi pinnoituksen jälkeen testauksilla varmistetaan, että pinnoite toimii vielä sillä tavalla kuin sen tulee toimia. Mittausten mukaan katalyysipinnoitteella päästään puhtaudessa samalle tasolle kuin leikkaussaleissa.

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone on ensimmäinen suomalainen hotelli, joka on ottanut katalyysipinnoituksen käyttöön. Seurahuoneella pinnoitustoimenpide on juuri tehty, kertoo hotellijohtaja Marika Haavisto. Käsittely toteutettiin eniten käytössä oleville pinnoille, kuten kaiteille, eniten käytetyille ovenkahvoille sekä ravintolatilojen tuoleille ja pöydille.

- Tärkeä tehtävämme on varmistaa, että hotellimme on mahdollisimman turvallinen sekä asiakkaillemme että henkilökunnalle, painottaa Haavisto.