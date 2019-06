Lähes 50 000 muovikorttia kuukaudessa vaihtuu yhteen sovellukseen ja laitteeseen - helpottaa asiointia sadoissa palveluissa ja verkkokaupoissa

Danske Bank on lanseerannut uuden Danske ID -tunnistussovelluksen, jonka kautta pankin asiakkaat kirjautuvat pankin palveluiden lisäksi satoihin erilaisiin palveluihin ja verkkokauppoihin. Jo 100 000 pankin asiakasta on ottanut sovelluksen käyttöönsä. Tunnistussovelluksen lisäksi tarjolla on myös tunnuslukulaite heille, jotka eivät käytä älypuhelinta.

Danske Bank uudistaa vuodesta 1999 käytössä olleen turvakorttijärjestelmänsä tämän vuoden aikana. Asiakkaat voivat nyt ladata älypuhelimiinsa Danske ID -sovelluksen tai tilata tunnuslukulaitteen. Danske Bankin vähittäispankkitoiminnasta vastaavan johtaja Riikka Laine-Tolosen mukaan tunnistussovellus ja vaihtoehtoisesti tunnuslukulaite korvaavat ratkaisun, joka on vanhentunut älypuhelinten aikana. “20 vuotta sitten verkkopankkia käytettiin pääasiassa kotona omalla pöytäkoneella. Silloin esimerkiksi lukitussa laatikossa pidetty turvakortti oli erinomainen ratkaisu. Nyt asiointi on siirtynyt vauhdilla mobiiliin ja verkon käyttö on muuttunut niin radikaalisti, että perinteinen tunnuslukulista hankaloittaa monen asiakkaamme arkea. Uudella sovelluksella tunnistautuminen tapahtuu minuuttien sijaan sekunneissa”, sanoo Danske Bankin vähittäispankkitoiminnan johtaja Riikka Laine-Tolonen. Yli neljä miljoonaa kirjautumista kuukaudessa Danske Bankin asiakkaat käyttävät tyypillisenä kuukautena turvakortin avulla tapahtuvaa kirjautumista yhteensä yli neljä miljoonaa kertaa. Päivässä suomalaiset joutuvat siis näpyttelemään erillisestä kortista tunnusluvun tietokoneeseen tai älypuhelimeen lähes 135 000 kertaa. Vuosittain Danske Bank on toimittanut asiakkailleen yli 540 000 turvakorttia vanhentuneen tai kadonneen kortin tilalle. ”Jo yli 80 prosentilla suomalaisista on käytössään älypuhelin. Suuri osa aiemmin pöytäkoneilla tehdyistä asioista tehdään nyt älypuhelimella. Siksi mukana kulkeva ja turvallinen älypuhelinsovellus helpottaa monia tilanteita arjessamme”, Laine-Tolonen sanoo. Pankin asiakkaat tarvitsevat vahvaa tunnistamista pankin palvelujen lisäksi kirjautuessaan erilaisiin viranomaisen palveluihin ja maksaessaan verkkokaupassa. Danske Bankin kautta kirjaudutaan muihin kuin pankin palveluihin yli 1,5 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Nämä kaikki kirjautumiset voidaan jatkossa tehdä älypuhelimen sovelluksella tai tunnuslukulaitteella. Eniten Danske Bankin asiakkaat kirjautuvat pankin palvelujen jälkeen Tunnistuspalveluun, jonka kautta voi asioida esimerkiksi verottajalla, Kelassa ja Omakanta-terveystietopalvelussa. Muutos viimeistään syksyllä Lyhyessä ajassa sovelluksen on ottanut käyttöön jo yli 100 000 Danske Bankin asiakasta. Yli 25 prosenttia kirjautumisista tapahtuu nyt Danske ID -sovelluksen kautta. Vuodesta 1999 käytössä ollut turvakortti toimii vielä ensi syksyyn asti. Tämän jälkeen asiakkaan tulee käyttää tunnistussovellusta tai tunnuslukulaitetta. ”Haluamme varmistaa, että kaikki asiakkaamme löytävät hyvän tavan käyttää pankkipalveluita ja tunnistuspalvelua. Siksi tarjoamme useita vaihtoehtoja ja neuvontaa. Olemme tukeneet käyttöönottoa jo nyt, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sovellukseen.” Muutoksen takarajan asettaa EU:n direktiivi, jonka tarkoituksena on lisätä maksamisen turvallisuutta. Laine-Tolosen mukaan uudistus on asiakkaan edun mukainen ja turvallinen. ”Turvakorttia voi pitää vanhentuneena ratkaisuna vaivattomaan, mutta turvalliseen mobiiliasiointiin tottuneille kuluttajille. Uuden sovelluksen asiakkailtamme saama positiivinen palaute osoittaa tämän.” Tietoa Danske ID -sovelluksesta • Danske ID on mobiililaitteeseen ladattava tunnistussovellus, jolla voi ketterästi kirjautua ja tunnistautua verkkopankkiin ja muihin tunnistautumista vaativiin palveluihin. • Danske ID -tunnistussovelluksella voi kirjautua ja tunnistautua verkkopankkiin helposti ja nopeasti. Sovelluksella voi tunnistautua myös muiden palveluntarjoajien pankkitunnuksia vaativiin verkkopalveluihin ja käyttää verkkomaksamisessa. • Sovellus on turvakorttia turvallisempi muun muassa siten, että kortista joku voi ottaa kuvan huomaamattasi, kun taas aktivoitua sovellusta ei ole mahdollista kopioida. Lisäksi sovelluksen avaaminen on suojattu PIN-koodilla, sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella, joten sovellusta ei voi käyttää vaikka saisi puhelimen käsiinsä. • Sovelluksen voi ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta, josta sen löytää hakusanalla Danske ID. Tietoa tunnuslukulaitteesta • Danske ID:n vaihtoehto on tunnuslukulaite. • Tunnuslukulaite on pieni laite, joka antaa koodin verkkopankkiin kirjautumista varten. • Laite toimii patterilla, joka kestää noin 7 vuotta.

