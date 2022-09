Lähes joka kolmas suomalainen ei voisi erota taloudellisten syiden takia

30 prosenttia suomalaisista sanoo, ettei voisi erota puolisostaan taloudellisten syiden takia. 13 prosenttia ei osannut sanoa, olisiko ero taloudellisesti mahdollinen. Tämä selviää Danske Bankin teettämästä Lasikatto lompakossa -kyselytutkimuksesta.



Ero aiheuttaa usein ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi päällekkäisiä asumiskuluja. Erotilanteessa voi myös tulla esiin ikäviä taloudellisia yllätyksiä, esimerkiksi jos puoliso on ottanut toisen tietämättä velkaa. Erosta selviäminen taloudellisesti voikin aiheuttaa ongelmia, jos siihen ei ole varautunut etukäteen.



Kyselyyn vastanneista aviopareista vain 16 prosenttia on tehnyt avioehdon ja 18 prosenttia pareista on muulla tavalla sopinut kumppaninsa kanssa omaisuuden jaosta erotilanteessa.

Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto muistuttaa, että avioliitto on taloudellinen ja juridinen sopimus ja että omaisuuden jaosta kannattaa keskustella jo ennen kuin mahdollisesti ollaan erotilanteessa.



”Ilman avioehtoa molempien puolisoiden nimissä oleva omaisuus lasketaan liiton päättyessä yhteen ja puolitetaan tasan molemmille. Avioehto on tapa jakaa omaisuus avioliiton päättyessä juuri sillä tavalla, joka tuntuu siinä parisuhteessa reilulta ja oikeudenmukaiselta”, Kivipelto sanoo.



Myös avoliitossa kannattaa tehdä sopimuseron varalta eli avoehto, koska tietyissä tilanteissa myös avoliittoon liittyy määräyksiä omaisuuden erottelusta. Avoliittolaki päätee liittoihin, jotka on kestänyt yli viisi vuotta tai puolisoilla on yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.



Lapsiperheissä naiset heikommassa asemassa



Naiset ovat perheissä, erityisesti lapsiperheissä taloudellisesti heikommassa asemassa. Lähes joka kolmas lapsiperheissä elävistä suomalaisnaisista kokee olevansa puolisoaan taloudellisesti heikommassa asemassa, kun taas miehistä näin kokee vain joka kahdeksas.Taloudellisesti heikommassa asemassa olevat tuntevat kyselytutkimuksen mukaan huonommin perheen kokonaistulot sekä kotitalouden lainojen ja säästöjen tarkat määrät.



Kivipelto muistuttaakin, että oma ja perheen taloudellinen tilanne kannattaa tuntea, ja mahdollisen eron hetkellä on hyvä olla edes vähän säästöjä. Jos kaikki omaisuus on kiinni asunnossa, rahat ovat käytettävissä vasta asunnon myynnin jälkeen.

”Raha ei automaattisesti tuo onnea, mutta se tarjoaa taloudellista mielenrauhaa ja taloudellista itsenäisyyttä sekä mahdollisuuden tehdä päätöksiä elämän yllättävissä tilanteissa.”



Tietoa tutkimuksesta:

Danske Bankin Lasikatto lompakossa -kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää naisten ja miesten taloudellisen tasa-arvon toteutumista. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1518 yli 18 vuotiasta suomalaista ja tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 13.4.-18.4.2022 välisenä aikana. Kyselytutkimuksen toteutti Danske Bankille YouGov Finland.