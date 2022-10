Lähes jokainen suomalainen on saanut kalasteluviestejä – uusi Identiteetti- ja petosvakuutus antaa markkinoiden kattavimman suojan

Kalasteluviestien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti myös Suomessa. Noin yhdeksän suomalaista kymmenestä (87 %) on vastaanottanut kalasteluviestejä tai -soittoja. Joka kymmenes suomalainen on joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi, ja joka kolmannessa tapauksessa identiteettivarkaus onnistui. Identiteetin menettäneistä puolet kertoo kärsineensä taloudellisia vahinkoja. Eniten suomalaiset pelkäävät, että heidän varastetuilla henkilötiedoillaan tehdään luvattomia ostoja ja nostoja. Tiedot ilmenevät nettirikosten ennaltaehkäisyyn ja seurausten minimoimiseen erikoistuneen vakuutuspalveluyritys mySafetyn keväällä 2022 teettämästä tutkimuksesta.

– MySafetyn tavoitteena on olla markkinoiden johtava nettirikosten asiantuntija sekä ennaltaehkäisevien toimien että seurausten minimoisen osalta. Toimme ensimmäisten joukossa Suomen markkinalle Identiteettivakuutuksen vuonna 2015 ja nyt tuomme ensimmäisenä markkinoille vakuutuksen, joka suojaa sekä identiteettivarkaudelta että petosrikoksilta, sanoo mySafetyn maajohtaja Johanna Abgottspon.

Identiteettivakuutusten kirjo markkinalla on laaja. Abgottsponin mukaan osa toimijoista markkinoi identiteettivakuutuksena pelkkää sähköpostin monitorointipalvelua. Myös monet perinteiset vakuutusyhtiöt ovat lisänneet kotivakuutuksen piiriin identiteettivakuutusosion, joka käytännössä kattaa vain rajoitetun taloudellisen vahingon.

– Identiteetti- ja petosrikoksissa uhri jää usein yksin selvittämään rikosvyyhtiä. Se on asia, jossa me mySafetylla haluamme toimia eri tavalla. Asiantuntijamme opastavat asiakkaitamme, miten rikokselta voi välttyä ennaltaehkäisevin toimin. Rikoksen sattuessa autamme kädestä pitäen selvittämään kokonaisuutta, sanoo Abgottspon.

Tärkein suoja identiteettivarkauksien ja petosten välttämiseksi on ennaltaehkäisy

MySafetyn uusi Identiteetti- ja petosvakuutus on tarkoitettu kaikille, sillä identiteettivarkaus tai petos voi sattua kenelle tahansa iästä, sukupuolesta sekä elämäntilanteesta ja paikkakunnasta riippumatta.

– Liiketoiminta-ajatuksemme mukaisesti myös Identiteetti- ja petosvakuutus alkaa ennaltaehkäisystä. Vakuutus sisältää monitorointipalvelun, joka monitoroi vakuutetun henkilötunnusta, maksukorttitietoja ja rajattoman määrän sähköpostiosoitteita sekä julkisessa että pimeässä verkossa. Palvelu hälyttää myös välittömästi, mikäli asiakkaan tiedoilla on tehty luottotietokysely Suomen Asiakastiedon luottorekisteristä esimerkiksi luottohaun yhteydessä, kertoo Abgottspon, ja jatkaa:

– Mikäli identiteettivarkaus tai petos sattuu asiakkaallemme, autamme henkilökohtaisesti omaehtoisen luottokiellon asettamisessa, virheellisten tietojen oikaisemisessa ja luottotietojen palauttamisessa. Kiistämme myös asiakkaan puolesta mahdolliset laskut ja luotot, jotka on otettu identiteettivarkauden ja petoksen yhteydessä.

Markkinoiden kattavin suoja myös taloudellisen vahingon varalta

Uuden Identiteetti- ja petosvakuutuksen petosturva korvaa petoksesta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, jos vakuutetun maksu- tai luottokorttia tai tilitietoja on käytetty luvattomasti aiheuttaen taloudellista vahinkoa. Vakuutus kattaa myös tilanteet, joissa vakuutettua johdetaan harhaan ja tämä luovuttaa henkilöllisyystodistuksen, tunnusluvut tai vastaavan tunnistautumismenetelmän, jonka seurauksena aiheutuu taloudellista vahinkoa. Petosturvan enimmäiskorvausmäärä on 5 000 euroa vakuutuskaudelta.

– Identiteettivarkauden enimmäiskorvaus on 20 000 euroa vakuutuskaudelta, mikä on yksi markkinan kattavimmista taloudellisen turvan suojista identiteettirikoksissa, kertoo Abgottspon.

Identiteettivarkauteen ja petosrikoksiin liittyvien vakuutusosioiden ohella vakuutus sisältää myös oikeudellisen neuvonnan ja oikeusturvan 50 000 euroon asti sekä omavastuuosuuden poistamisen 1 200 euroon asti vakuutuskautta kohti. Lisäksi vakuutus sisältää harkinnanvaraisen lisäturvan törkeälle huolimattomuudelle 10 000 euroon asti.

Tutustu mySafetyn uuteen Identiteetti- ja petosvakuutukseen osoitteessa www.mysafety.fi. Vakuutuksen hinta on 12,90 euroa/kk ja se kattaa samalla hinnalla myös vakuutuksenottajan kanssa vakinaisesti Suomessa samassa taloudessa asuvat henkilöt.