Lähi- ja perushoitajien tunteet kertovat yhä suuremmasta henkilöstökadon riskistä keskellä koronaepidemiaa

Lokakuussa toteutetun tutkimuksen mukaan jo yli puolet SuPerin jäsenistä kokee työtään kohtaan tunteita, jotka johtavat luovuttamiseen. Tilanne on heikentynyt kesän jälkeen – riski hoitajien alan vaihtamiselle on entistä suurempi.

Tutkimuksessa kysyttiin SuPerin jäsenten tunteita päivittäistä työtä, henkilöstömitoituksia, Suomen terveydenhuoltoa sekä viranomaisten koronaepidemiaa koskevia päätöksiä kohtaan. Yleisin tunne kaikissa asiayhteyksissä oli pettymys, joka kuvaa odotusten ja lupausten pettämistä. Henkilöstömitoitusten yhteydessä pettymystä ilmaisi lähes 40 prosenttia, luovuttamiseen johtavia tunteita lähes 60 prosenttia ja ylipäätään negatiivisia tunteita lähes 80 prosenttia vastaajista.

”Huomattavan negatiivinen tunnejakauma liittyy hoitajamitoitusta koskevaan lakiin, joka tuli voimaan lokakuun alussa mutta ei ole toistaiseksi tuonut luvattua helpotusta. Kaikilla jäsensektoreillamme koetaan, että henkilöstöä ei ole riittävästi”, SuPerin viestintäjohtaja Päivi Jokimäki sanoo.

Hoitajien arviot Suomen terveydenhuollosta ja viranomaisten päätöksistä kertovat koronaepidemian hallitsemattomuudesta. Yleisimpiä tunteita terveydenhuoltoa kohtaan olivat pettymyksen lisäksi alan ahdinkoa osoittava myötätunto sekä pelko. Viranomaisten toiminta aiheutti pettymyksen lisäksi tyytyväisyyttä ja pelkoa. Pelko indikoi uhkaa ja kuvaa epidemian heikkoa hallintaa. Tunteiden vaikutukset käyttäytymiseen ovat suurelta osin negatiivisia ja lamauttavia.

”Koronaepidemian jatkuessa hoitajat alkavat olla todella väsyneitä. Jokaisen tutkimamme näkökulman vastaukset ja tulokset osoittavat kriisitilannetta, joka heijastuu monin tavoin työskentelyyn kaikilla hoitotyön osa-alueilla. Myös maskien jatkuva käyttö aiheuttaa fyysistä väsymistä”, Jokimäki korostaa.

”Tulokset maalaavat huolestuttavan kuvan hoitajien ja terveydenhuollon tilanteesta samaan aikaan kun koronaviruksen toinen aalto vahvistuu päivä päivältä. Useiden kuukausien ajan tutkimamme tunteet ja käyttäytymistä koskevat analyysit kertovat olosuhteiden huononemisesta, emotionaalisen ahdingon kasvusta sekä entistä suuremmasta riskistä hoitajien alan vaihdolle”, CEO Timo Järvinen tutkimuksen toteuttaneesta NayaDaya Oy:stä sanoo.

Lokakuun 2020 alussa toteutettuun tutkimukseen osallistui 3 175 SuPerin jäsentä.

