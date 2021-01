Lähiopetus keskeytetään tammikuun loppuun saakka   

Jyväskylän yliopisto on päättänyt keskeyttää lähiopetuksen tammikuun loppuun saakka Jyväskylän kampuksella.

Yliopiston opiskelijoihin kytkeytyy useampia tartuntaketjuja, joiden selvittely on kesken. Tavoitteena on estää näihin liittyvät mahdolliset jatkotartunnat. Lähiopetusta on järjestetty vain välttämättömissä oppiaineissa tarkoin turvajärjestelyin (esimerkiksi laboratorio-opetus, taito- ja taideaineiden opetus). Päätös perustuu opiskelijoiden ja henkilöstön terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen muuttuvassa koronapandemiatilanteessa.

Keskeytys ei koske loppuviikoksi aikataulutettuja tenttejä, jotka voidaan toteuttaa tiukennetuin turvajärjestelyin. Järjestettävien tenttien turvajärjestelyt on käytävä läpi yliopiston turvallisuuspäällikön tai koronaseurantaryhmän puheenjohtajan kanssa. Yliopiston kirjaston käyttöä rajataan tammikuun ajaksi: vain lainaus ja palautus ovat mahdollista.

Lisäksi yliopisto on päättänyt keskeyttää vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen huhtikuun loppuun saakka. Keskeytys ei koske kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoita.

Lisätietoja:

Koronaseurantaryhmän puheenjohtaja Jarkko Pirkkalainen, puh. 040 737 3364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi