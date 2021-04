Lahtelainen Stala Oy Euroopan ympäristöpääkaupungista voitti Green GOOD DESIGN® 2021 -palkinnon ruostumattomilla StalaTex™-teräspinnoillaan

Jaa

European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies ja The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ovat myöntäneet StalaTexille Green GOOD DESIGN® 2021 -palkinnon, joka on yksi maailman arvostetuimmista muotoilupalkinnoista. Green GOOD DESIGN® -palkinto on Eero Saarisen sekä Charles ja Ray Eamesin Chicagossa vuonna 1950 perustaman alkuperäisen GOOD DESIGN -ohjelman erityispalkinto.

Green GOOD DESIGN -palkinnolla palkitaan erityisen merkittäviä ja tärkeitä uusia kansainvälisiä tuotteita, jotka edustavat äärimmäisen kestävää suunnittelua, ja täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset.



Vuonna 2021 Museum of Architecture and Design sai satoja hakemuksia ympäri maailmaa. Maailmanlaajuisen muotoiluteollisuuden johtavan komitean ”European Center’s International Advisory Committee” jäsenet olivat tuomaristona ja valitsivat yli 150 uutta tuotetta, ohjelmaa, henkilöä, ympäristösuunnitelmaa ja arkkitehtuuria 28 maasta parhaina esimerkkeinä vihreästä suunnittelusta. ”Rakennetaan parempi maailma” -sloganin alla mainittiin ja palkittiin tuotteita, jotka parhaiten kuvastivat ”vihreää lähestymistapaa” sekä kehittyneimpiä menetelmiä ja teknologioita, joilla on positiivisin vaikutus ympäristöön.



StalaTex™ on globaalisti yksi parhaista kestävän muotoilun esimerkeistä



StalaTex™ suunniteltiin vähentämään naarmujen ja sormenjälkien näkyvyyttä ruostumattomilla teräspinnoilla sekä tekemään kylmästä ja teollisista materiaalista lämpimämmän ja helpommin lähestyttävän oloista. Ruostumaton teräs on lyömätön materiaali hygienian, kestävyyden ja kierrätettävyyden kannalta. StalaTexin ansiosta ruostumattomat teräspinnat paitsi kestävät aikaa, myös uteliaita katseita. Itse asiassa, se suorastaan kerää niitä. Uudistetun pintansa ansiosta ruostumatonta terästä voidaan käyttää monipuolisemmin sisustussuunnittelussa ja rakennusprojekteissa.



StalaTex™-pintojen valmistuksessa käytetty huippuluokan teknologia on täysin kemikaalivapaata ja vähän energiaa kuluttavaa. Kun puhutaan tuotteen kestävyydestä ympäristön kannalta, on huomioitava tuotteen koko elinkaaren vaikutus. StalaTex™ -pintoihin käytetty ruostumaton teräs on noin 90-prosenttisesti kierrätettyä. StalaTex™ -pinnan ansiosta ruostumaton teräs ikääntyy tyylikkäästi pitkäaikaisessa käytössä, jolloin sen vaihtamiselle on vähemmän tarvetta. Voisi melkein sanoa, että StalaTex™ kestää ikuisesti. Tuote on kuitenkin 100 % kierrätettävissä pitkän käyttöikänsä jälkeen. Ympäristöystävällisen, kemikaalittoman ja vähän energiaa kuluttavan valmistusprosessin lisäksi materiaalista aiheutuvan jätteen määrä on minimoitu ja kaikki yli jäävä ruostumaton teräs kierrätetään sataprosenttisesti valmistusprosessin aikana. Stalan tehtaalla Suomessa käytetään vain tuulienergiaa.



Vuonna 2019 Stala lanseerasi laserkuvioidut StalaTex™ -tuotteet ensimmäisenä maailmassa. Aluksi StalaTex™ -teknologiaa on käytetty työtasoissa, tiskipöydissä ja välilevyissä, mutta tekniikka mahdollistaa myös paljon monipuolisemmat käyttökohteet. Stalan kehitystyö on kääntänyt tuoteryhmän kasvuun ja StalaTexin kasvukäyrä onkin osoittanut koko ajan ylöspäin sen yleistyessä niin projektirakentamisessa kuin yksittäisten kuluttajien keittiöhankkeissakin.



- ”Meille on suuri kunnia vastaanottaa näin korkealle arvostettu kansainvälinen muotoilupalkinto. Kestävä kehitys on ollut yksi kantavia arvojamme jo vuosien ajan, ja nyt saimme siitä tunnustuksen. Olemme kehittäneet StalaTexin asiakastarpeidemme pohjalta, mutta samalla se ohjaa toimintamme myös kestävään tulevaisuuteen”, kertoo Stalan toimitusjohtaja Pasi Kallio.



Stalan matka kohti kestävää tulevaisuutta



Stala on laaja-alaisesti sitoutunut vastuullisiin arvoihin. Näitä ovat hyvinvoinnin kehittäminen, tehokas resurssien käyttö, hiilijalanjäljen pienentäminen ja vastuullinen yritystoiminta. Stalan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Lisäksi yrityksemme on sitoutunut vähentämään jätettä 10 % vuosittain ja kierrättämään kaiken jätteen vuoteen 2030 mennessä. Sama kunnianhimoinen vuosittainen 10 %:n vähennystavoite koskee myös veden ja energian kulutusta.



- ”Olemme erittäin ylpeitä ja iloisia tästä tunnustuksesta. Green GOOD DESIGN® -palkinto merkitsee sitä, että tuotteemme täyttävät alan korkeimmatkin kestävän muotoilun vaatimukset. On ollut ilo huomata, että myös asiakkaamme pitävät Stalaa erittäin vastuullisena yrityksenä”, toteaa Stalan markkinointipäällikkö Anne Kanervo.



Stala Oy on suomalainen muotoiluyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ratkaisuja funktionaalisiin kodin tiloihin. Osaamisemme ydinaluetta on ruostumattoman teräksen, suomalaisen muotoilun ja käytännöllisyyden yhdistäminen. Valmistamme Lahden tehtaallamme tuotteita, joilla on Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. Tuotteitamme viedään myös ulkomaille. Stala on syyskuusta 2020 lähtien ollut osa Kovinoplastika Lož Groupia. www.stala.fi

Chicago Athenaeum (www.chi-athenaeum.org) on globaali voittoa tavoittelematon opetus- ja tutkimusinstituutti, jonka toimintaa sen jäsenet tukevat. Sen tavoitteena on tarjota julkista tietoa arkkitehtuurin ja muotoilun merkityksestä sekä niiden positiivisesta vaikutuksesta ihmisten elinympäristöön.

European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (www.europeanarch.eu) on keskittynyt kaikenlaisen rakennettua ympäristöä koskevan tiedon julkiseen välittämiseen niin kokonaisia kaupunkeja kuin yksittäisiä rakennuksia koskien. Tähän sisältyvät taiteen ja kulttuurin filosofiset aspektit, jotka viime kädessä muovaavat suunnittelua. Erityistä huomiota kiinnitetään nykyaikaisiin arvoihin ja estetiikkaan, konservointiin ja kestävyyteen sekä taiteen ja suunnittelun teoreettiseen tutkimiseen ja kehittämiseen kulttuurin ja kaupunkisuunnittelun korkeimpana ilmentämismuotona.