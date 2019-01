Laitetaan hyvä kiertämään!

Uudenmaan Päivystysapu 116 117 ruuhkautunut 22.12.2018 19:05 | Tiedote

Vantaan, Keravan, Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan, Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon asukkaita palveleva päivystysapunumero 116 117 on ruuhkautunut. Takaisinsoittopalvelussa on jonossa puheluita runsaasti ja tällä hetkellä viive takaisinsoittoon on noin kolme tuntia. - Hoidamme puheluita niiden tulojärjestyksessä. Kiireellisissä tapauksissa yhteispäivystyksiin voi hakeutua myös ilman soittoa Päivystysapuun. Olemme pahoillamme palvelun ruuhkautumisesta ja pyrimme saattamaan tilanteen normaaliksi mahdollisimman pian, sanoo Uudenmaan Päivystysapu -hankkeen vetäjä ylilääkäri Leena Soininen HUS Akuutista. Lisähenkilökuntaa on pyydetty paikalle. Tiedotamme tilanteen normalisoitumisesta. Hätätilanteissa soita 112 Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, äkillinen kouristelu) soita hätänumeroon 112. Lisätietoja Päivystysapu 116 117 –palvelusta Tietoa päivystyksestä ja HUSin alueen yhtei