Laitilassa sijaitsevaa mäkitupamuseota koskevassa rakennussuojeluasiassa tutkimattajättämispäätös

Ytönkorven kulttuuriseura ry esitti vuonna 2018 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että Laitilan kaupungin Kaariaisten kylässä kiinteistöllä 400-404-1-54 sijaitseva mäkituparakennus määrättäisiin suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla. Suojeluesityksen mukaan 1930-luvulta lähtien museona ylläpidetyn rakennuksen säilyminen tulisi turvata myös tulevaisuudessa.

Rakennusperintölain mukaan suojeluesityksestä tulee käydä ilmi tieto rakennuksen omistajasta tai haltijasta, mikäli sellainen on esityksentekijän tiedossa. Varsinais-Suomen ELY-keskus selvitti rakennuksen omistusoikeutta suojeluesityksen ja kohteessa käynnin yhteydessä saatujen tietojen perusteella, koska suojeluasian vireilletulon yhteydessä rakennuksen omistajat eivät olleet yksiselitteisesti osoitettavissa. Varsinais-Suomen ELY-keskus jätti suojeluesityksen tutkimatta, koska rakennuksen omistusoikeus jäi epäselväksi.

Oman aikansa tyypillinen asumus ja rakennustavan edustaja

Mäkitupalaisuus on läntiseen Suomeen painottuva ilmiö. 1800-luvun ja 1900-luvun alun mäkitupa-alueita ja yksittäisiä tupia on säilynyt tähän päivään asti. Tätä vanhemmat kohteet ovat pääosin arkeologisia kohteita, mutta poikkeuksiakin on. Museoviraston mukaan ilmiön laajuutta ja kohteita ei ole kartoitettu järjestelmällisesti.

Rakennus sijaitsee maaseutumaisella haja-asutusalueella noin seitsemän kilometrin päässä Laitilan kaupungin keskustasta Kaariaisten kylässä, Kaivolantien varrella. Suojeluesityksen mukaan rakennus on siirretty vuonna 1875 nykyiselle paikalleen kauempaa Kaariaisten kylästä. Rakennuksen viimeisen asukkaan kuoltua joukko yksityishenkilöitä osti rakennuksen huutokaupassa vuonna 1938 ja rakennusta päätettiin ylläpitää yhteisenä museona.

Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon rakennusinventointitietokannan mukaan rakennus on paikallisesti arvokas ja sillä on rakennushistoriallista ja historiallista arvoa. Museoviraston suojeluasiassa antaman lausunnon mukaan rakennuksella on maakunnallista merkitystä.

