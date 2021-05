Laiton lakko Nokialla on lopetettava

Jaa

Pehmopaperivalmistaja Oy Essity Ab Finlandin Nokialla sijaitsevalla tehtaalla on alkanut laiton lakko torstaina 20.5. kello 7.00. Tehtaan työntekijöiden ammattiosasto ilmoitti työnantajalle kaksi päivää kestävän lakon aloittamisesta eilen keskiviikkona.

- Kyse on voimassa olevaan työehtosopimukseen kohdistuvasta laittomasta työtaistelusta, Metsäteollisuus ry:n johtaja Jukka Sarhimaa sanoo.

Lakon syyksi ammattiosasto on ilmoittanut tyytymättömyytensä yhtiössä päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksiin. Paperiteollisuuden työntekijöiden sekä toimihenkilöiden työehtosopimukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka. Paperiteollisuuden työntekijöiden sopimusosapuolina ovat Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto r.y.

- Vaadimme, että Paperiliitto r.y. ja Nokian ammattiosasto toimivat nyt vastuullisesti ja ryhtyvät välittömästi tehokkaisiin toimenpiteisiin tämän laittoman ja suhteettomasti mitoitetun työtaistelun lopettamiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, Sarhimaa painottaa.

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.