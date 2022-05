Laki ja perheiden monimuotoisuus -hanke selvittämään erilaisten perheiden lainsäädännöllistä asemaa

Vuoroasuvat lapset elävät lapsuuttaan nyt, eivätkä vasta vuonna 2027 25.1.2022 08:05:00 EET | Tiedote

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii hallitukselta nopeita toimia vuoroasuvien lasten aseman parantamiseksi. Pilotti vuoroasumistilanteiden huomioimiseksi on käynnistettävä tällä hallituskaudella. Asumistukea on uudistettava siten, että myös etävanhemmalla on oikeus asumistukeen, kun lapsi vuoroasuu kahden kodin välillä.