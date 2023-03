Lakiesitykset henkilötunnusten uudistuksesta ja digitaalisesta henkilöllisyydestä raukesivat – nyt on mahdollisuus kuopata uusi yksilöintitunnus, joka on kallis ja turha

Paperit silppuriin – digitalisointi sujuvoittaisi onnettomuuden jälkiselvittelyn byrokratiaviidakkoa 14.2.2023 15:05:39 EET | Tiedote

Työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa loukkaantumisen jälkiselvittely kaipaa digitalisointia. Ehdotus jälkiselvittelyn digitalisoinnista on osa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Sotedigin työkalupakkia. EK:n ja sen toimialaliittojen luoma Sotedigin työkalupakki sisältää joukon ehdotuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisoinnin kehittämiseksi. Pääteesinä on, että digiloikka on tehtävä myös sote-palveluissa.