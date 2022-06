Lämmityksen kallistuminen turhauttaa taloyhtiöissä – onko uusista lämmitysratkaisuista pelastajaksi?

Valtaosa suomalaisista kerros- ja rivitaloista lämpiää kaukolämmöllä tai sähköllä, joiden hinta on jyrkässä noususuunnassa. Onneksi lämmitykseen on nykyään tarjolla myös muita vaihtoehtoja, jotka ovat paitsi energiatehokkaampia myös yhä kannattavampia kallistuneiden energiakustannusten myötä.

Toivottu uutuusopas Taloyhtiön energiatehokkaat lämmitysratkaisut esittelee kerros- ja rivitalojen nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät plussineen ja miinuksineen. Opas keskittyy kaukolämmön ohella etenkin uusiin ratkaisuihin, kuten maalämpöön ja muihin lämpöpumppuihin sekä aurinkosähköön, ilmanvaihdon merkitystä unohtamatta.

”Energian hinnan kallistuminen on herättänyt taloyhtiöt miettimään lämmönkäytön tehostamista ja myös lämmönlähteen vaihtamista. Vaihtoehtoja tehostamiseen ja uusiksi lämmönlähteiksi on useita, ja tärkeää onkin selvittää vaihtoehdoista sopivin ja suunnitteluttaa sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet”, kirjan kirjoittaja Arto Kemppainen kertoo.

Oppaan luettuaan jokainen pystyy ymmärtämään, millaista lämmitystekniikkaa taloyhtiöille on tarjolla ja mitä vaihtoehtoja vanhan lämmitysjärjestelmän päivittämiselle on olemassa. Opas kertoo, milloin lämmitysjärjestelmä on järkevää vaihtaa kokonaan uuteen ja mihin uuden järjestelmän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Opas auttaa siis taloyhtiötä löytämään tämän päivän tarpeisiinsa sopivan, tehokkaan lämmitysratkaisun.

”Suunniteltaessa lämmitysjärjestelmän uusimista tulee tarkasti miettiä, millainen yhdistelmä halutaan rakentaa ja mitä kustannuksia valinnoista seuraa. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmässä ei koskaan saada kaikkea tarvittavaa lämpöä maasta, vaan loput joudutaan tuottamaan joko sähköllä tai kaukolämmöllä. Jos taas kaukolämmöstä irtaudutaan, tulee huomioida paitsi kaukolämpöyhtiön irtautumisesta perimä maksu myös kustannukset, joita koituu lisääntyneestä sähkönkäytöstä ja sähköjärjestelmän uusimisesta. Oikeat tiedot ja hyvä suunnittelu on kaiken A ja O”, Kemppainen muistuttaa.

Arto Kemppainen työskentelee LVI-asiantuntijana Kiinteistöliitto Uusimaassa. Kemppaisella on vuosikymmenten kokemus taloyhtiöiden neuvonnasta LVI-asioissa sekä korjausrakentamishankkeiden LVI-suunnittelusta, projektinjohtamisesta ja valvonnasta.

