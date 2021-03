Lampedusan lastenkirjastolle omistettu kuvakirja kannustaa suvaitsevaisuuteen

Parhaillaan käynnissä oleva Satakielikuukausi juhlistaa monikielisyyttä. Katri Tapolan ja Sanna Pelliccionin uusi viisikielinen Tervetuloa! -kuvakirja on kirjoitettu suomeksi, italiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi, ja sen tavoitteena on tuoda lastenkirjallisuus kaikkien ulottuville.

Meren keskellä saaressa on pikkuinen sininen talo, joka osaa sanoa tervetuloa! Talo on täynnä tarinoita linnuista ja lentoliskoista, tähdistä, näkinkengistä ja laivoista. Tarinat kutsuvat ihmiset yhteen ja avaavat ovensa, niin kuin ihmiset avaavat toisilleen sydämensä.

Viisikielinen Tervetuloa! -kuvakirja kertoo tarinoiden voimasta ja kutsuu välittämään. Katri Tapolan kirjoittaman ja Sanna Pelliccionin kuvittaman kirjan satutalon esikuvana on Lampedusan saarella oleva IBBY-lastenkirjasto, jolle kirja on myös omistettu. Lampedusa on ensimmäinen paikka, jonne Välimeren ylittävät pakolaiset pyrkivät huterilla veneillään.

Tapola on itse osallistunut Lampedusan saarella IBBY:n koulutusseminaariin ja vieraillut siellä muutenkin. Kirjailija uskoo moniäänisen lastenkirjallisuuden merkitykseen tasa-arvon mahdollistajana, rasismin ehkäisijänä ja kauneuteen kasvattajana. Tapola on valmistunut myös kirjallisuusterapiaohjaajaksi ja tekee monenlaista sanataidetyötä lapsiryhmissä sekä toimii laajasti lastenkulttuurikentällä.

Suomeksi, italiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi kirjoitettu kuvakirja on tekstiltään runollisen tiivis ja kuvakerronnaltaan valoisa. Se korostaa oman äidinkielen merkitystä ja kielellistä rikkautta. Kirjan käännöksistä vastaavat Ayan Rage (somali), Sanna Pelliccioni (italia), Jalal Hajali (kurdi, kurmandži) ja Rahim Alizada (farsi).

Tapola ja Pelliccioni ovat tehneet ennen tätä kolme teosta yhdessä.

- Kaksi kirjoista on käännetty arabiaksi, ja kolmas Toiveretki-teos toi esiin arabikulttuuria hyvin hienovivahteisesti. Sen pohjalta tuotimme myös ison suomalais-arabialaisen lastennäyttelyn, joka kiersi Suomea kaksi vuotta. Tämän takia uudessa kirjassa ei ole arabiaa, Tapola selventää.

Vietämme parhaillaan satakielikuukautta. Satakielikuukausi on vuosittainen monikielisyyttä juhliva jakso Kansainvälisen äidinkielen päivän (21.2.) ja Maailman runouden päivän (21.3.) välillä, jolloin juhlimme kielellistä rikkautta ja haastamme kaikki tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta.

Katri Tapola on Helsingissä asuva kirjailija, joka on julkaissut yli kolmekymmentä teosta aikuisille, lapsille ja nuorille. Tuotantoon kuuluu romaaneja, lyhytproosaa, lastenromaaneja sekä lasten kuvakirjoja useiden kuvittajien kanssa. Tapola on palkittu muun muassa Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnolla ja Arvid Lydecken -palkinnolla.

Sanna Pelliccioni on monipuolinen kuvittaja, lastenkirjailija ja graafinen suunnittelija. Suositun Onni-poika-kuvakirjasarjansa lisäksi Pelliccioni tekee yhteistyötä useiden kirjailijoiden kanssa, suunnittelee lastennäyttelyitä, tekee seinämaalauksia, kuosisuunnittelua sekä kuvitettuja paperitarvikkeita ja keittiötuotteita.

Tervetuloa! -kuvakirja ilmestyy 11.3.2021.

