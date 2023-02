Lämpöpumppualan osaajapula hidastaa energiaremonttien toteuttamista

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto SKLL ja Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU korostavat 8.2.2023 julkaistussa tiedotteessaan, että vihreä siirtymä uhkaa Suomessa hidastua lämpöpumppualan osaajapulan vuoksi. Lämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2022 ennätykselliset 50 prosenttia, ja kysynnän oletetaan olevan voimakasta myös jatkossa.

Lämpöpumput ovat nousemassa merkittävään rooliin suomalaisten kotien lämmityksessä. Erilaiset kiinteistökohtaiset lämpöpumppuratkaisut, kuten lämmön talteenotto, hybridilämmitys ja maalämpö, yleistyvät jatkuvasti.

Kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen lisäksi myös teollista lämpöpumpputeknologiaa hyödynnetään kasvavissa määrin vihertyvässä kaukolämmön tuotannossa: esimerkiksi teollisuuden, datakeskusten tai jäteveden hukkalämpöä voidaan lämpöpumppujen avulla jalostaa kaukolämmöksi. Lämpöpumppuja hyödynnetään myös esimerkiksi kaukolämpöverkon paluuveden lämmön talteenotossa.

HögforsGST jakaa tiedotteessa nousseen huolen osaajapulasta. Kysynnän kasvaessa osaajapula vaikuttaa myös HögforsGST:n liiketoimintaan. HögforsGST on mukana niin kiinteistökohtaisissa, kuin myös kaukolämpöverkkoon liittyvissä energiaremonteissa, joihin teolliset lämpöpumput kytkeytyvät tiiviisti.

– Alan osaajapula ja komponenttien saatavuusongelmat uhkaavat pidentää energiaremonttien toteutusaikoja. Tällöin kiinteistönomistajilla ja koko yhteiskunnalla kestää pidempään päästä nauttimaan energiaremonttien tuomista hyödyistä, HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman pohtii.

HögforsGST näkee, että osaajamäärän kasvattaminen on koko yhteiskunnan etu, sillä lämpöpumput ovat avainasemassa, kun Suomessa siirrytään polttamisesta kohti päästötöntä lämmöntuotantoa. Teollisten lämpöpumppujen merkitys tulee entisestään kasvamaan tulevaisuuden kaukolämmön tuotannossa.

Tuotekehitykseen panostamalla asentajia riittäisi useampaan kohteeseen

Hartman korostaa, että koulutusmäärän lisäämisen ohella myös lämpöpumppualan tuotekehityksellä on roolinsa resurssipulan ratkaisuissa. Hartman näkee, että energiaremonttien kesto voi venyä jo sen takia, että asennettavat järjestelmät ovat monimutkaisia ja varsinkin, jos ne vaativat paikan päällä rakentamista.

– Lämmitysjärjestelmiä kehittävien yritysten tulisi kiinnittää huomiota siihen, että laitteistot olisivat yksinkertaisia asentaa, ja että asentaminen onnistuisi mahdollisimman monelta alan ammattilaiselta. Kun järjestelmän asentaminen nopeutuu ja yksinkertaistuu, asentajia riittää useammalle työmaalle, Hartman sanoo.

Tehdasvalmisteiset järjestelmät nopeuttavat asennusta ja samalla energiaremonttien läpimenoa. Hartmanin mukaan HögforsGST on omassa tuotekehityksessään huomioinut asentajakentältä saadut havainnot asentamiseen liittyvistä haasteista.

– Myös HögforsGST pyrkii omassa tuotekehityksessään taklaamaan näitä ongelmia. Tehdasvalmisteinen, modulaarinen ja hyvin dokumentoitu järjestelmä on nopeampi asentaa, ja sama asennustiimi ehtii useampaan kohteeseen. Uusien asentajien koulutus on nopeampaa ja myös lopputulos, eli asennettu järjestelmä, on taatusti toimiva. Näin myös energiaremonttien tuottamiin säästöihin ja päästövähennyksiin päästään nopeammin kiinni, Hartman sanoo.