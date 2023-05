Lämpöpumppualan suurin asennus- ja huoltopalvelujen tarjoaja LämpöYkkönen tuo nyt kuluttajille ratkaisut myös aurinkosähköön ja energian varastointiin

Kuluttajien kasvava kiinnostus sähkölaskujen pienentämiseen on kasvattanut lämpöpumppujen lisäksi aurinkosähkö-ratkaisujen kysyntää.

– Energiakriisi ja vaihtelevat sähkön hinnat ovat aiheuttaneet sen, että aurinkosähkön kysyntä on kasvanut voimakkaasti, ja samalla on kasvanut myös alalle tulevien uusien yritysten määrä. Aurinkosähkö ja energian varastointi täydentävät saumattomasti tarjontaamme, ja näemme, että kuluttajat hyötyvät suuresti asiantuntijuudestamme sekä laajasta kokemuksestamme, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Hautakoski.

Aurinkosähköteknologia on kehittynyt valtavasti viime vuosina ja nykyisillä energian hinnoilla ne tuovat entistä suuremman säästöpotentiaalin kotitalouksille. LämpöYkkönen on valmis vastaamaan kasvavaan kysyntään.

– Me ymmärrämme talotekniikkaa laajasti. Olemme toteuttaneet yli 90 000 energiaremonttia suomalaisiin kotitalouksiin, mikä on eniten Suomessa. Jotta kuluttaja saisi parhaan hyödyn investoinnista, suunnittelu ja asennus täytyy tehdä kokonaisuus huomioiden. Siksi kokemuksemme ja hiottu asennusprosessimme on asiakkaan etu myös aurinkosähkö-ratkaisuissa, sanoo liiketoimintajohtaja Tomi Hautakoski.

Aurinkopaneelien rinnalla myös energian varastointi yleistyy kodeissa nopeasti: esimerkiksi Saksassa jo joka kymmenes aurinkosähköpaneelit ostava talous hankkii samalla varastointiratkaisun. LämpöYkkösen tarjoama ratkaisu on jääkaapin kokoinen yksikkö, ja yhdessä lämpöpumppujen ja aurinkosähköpaneelien kanssa kuluttaja voi hillitä sähkölaskuaan tehokkaasti.

– Kuluttaja hyötyy sitä enemmän, mitä enemmän sähkön hinta vaihtelee – etenkin jos taloudessa on muuttuvahintainen sähkösopimus, sanoo Veli-Matti Hautakoski.

Tuote- ja palveluvalikoiman laajentaminen on luonteva askel matkalla kohti yrityksen kunnianhimoista visiota: LämpöYkkönen aikoo tuottaa yhdessä asiakkaidensa kanssa uusiutuvaa energiaa suuren ydinvoimalan verran vuoteen 2030 mennessä.

– Energiamurroksen edetessä kodin energiajärjestelmät tulevat yhä voimakkaammin linkittymään toisiinsa. Asiakkaan kannalta onkin tärkeää, että meiltä löytyy kyky tarjota jokaiseen kohteeseen parasta kokonaisuutta niin, että se palvelee koko ratkaisun elinkaaren ajan, sanoo myyntijohtaja Joonas Kinnunen.