Langinkosken keisarillinen kalastusmaja avautuu 1. kesäkuuta

Venäjän keisari Aleksanteri III:lle rakennetussa kesänviettopaikassa voi kiertää omatoimisesti, mutta kerrallaan sisälle pääsevää henkilömäärää rajoitetaan. Langinkosken historiaan tutustutaan oppaan johdolla ulkona. Liki 140-vuotias kalastusmaja on avoinna syyskuun loppuun asti.

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja on Venäjän keisari Aleksanteri rakennettu kesänviettopaikka 1880-luvun lopulta. Ainoa Venäjän ulkopuolella säilynyt keisariperheen asunto on rakennuksineen osa vuonna 2014 perustettua Kotkan kansallista kaupunkipuistoa sekä Kymijoen laakson valtakunnallisesti arvokasta maisema- ja luonnonsuojelualuetta. Langinkoski on vierailukohde, jossa yhdistyvät virkistävä luontoretki sekä Suomen ja Venäjän yhteisen historian jäljet.

Langinkoski on myös merkittävä kalastuspaikka, jossa ovat kalastaneet vuosisatojen varrella niin suomalaiset, ruotsalaiset kuin venäläiset. Kalastushistoriasta muistuttaa museoalueen vanhin rakennus, pieni ortodoksinen kappeli eli tsasouna. Suomen kansallismuseo on vastannut Langinkosken museoalueen hoidosta vuodesta 2018 alkaen.

Tänä kesänä kalastusmaja on avoinna kesäkuun alusta syyskuun loppuun asti. Keisarilliseen kalastusmajaan pääsee turvallisuussyistä tutustumaan kerrallaan rajoitettu määrä ihmisiä. Kalastusmajassa voi kiertää omatoimisesti, ja oppaan johdolla Langinkosken historiaan pääsee tutustumaan myös ulkoalueilla. Myös ryhmävarauksia maksimissaan 15 hengen ryhmille otetaan vastaan. Langinkosken viehättävä kahvila palvelee normaalisti.



Lisätiedot

palveluvastaava Silja Korkeamäki, silja.korkeamaki@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6267



LANGINKOSKEN KEISARILLINEN KALASTUSMAJA

Keisarimajantie 118, 48230 Kotka

Avoinna 1.6.‒31.8. ma‒su 11‒18,

juhannusaattona 19.6. suljettu.

Tilauksesta avoinna ryhmille myös muina aikoina.

www.kansallismuseo.fi/langinkoski