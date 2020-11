Lankisen lukupiiri ja Werner Söderström Osakeyhtiö lahjoittavat 5000 euroa ja lahjakirjat kaikille Iceheartsin junnuille

Jääkiekkomaalivahti Kevin Lankisen luotsaama Lankisen lukupiiri ja kirjankustantaja Werner Söderström Osakeyhtiö haluavat auttaa lapsia kehittämään maailmankuvaansa lukemisen avulla ja tuoda jouluiloa kaikille lapsille. Lukupiirin toiminnalla ja kirjamyynnillä on alusta asti tuettu Icehearts ry:n toimintaa. Kirjamyynnistä kertyneestä tulosta WSOY ja Kevin Lankinen lahjoittavat 5000 euroa Icehearts ry:lle ja samalla kaikille Iceheartsin junioripelaajille lahjoitetaan joululahjakirjat.

Pian takaisin NHL-kentille suuntaava Kevin Lankinen sanoo: "Icehearts on jo pitkään tehnyt tärkeää työtä tukemalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Yhteistyössä Werner Söderström Osakeyhtiön ja Iceheartsin kanssa olen pystynyt tarjoamaan oman panokseni tämän tärkeän asian puolesta. Haluan omalla esimerkilläni rohkaista kaikkia nuoria kehittämään itseään liikkumisen lisäksi myös lukemisen avulla. Iloista joulun odotusta iceheartsilaisille ja kaikille muille junnuille!"

Teemu Vartiamäki, Icehearts ry:n toiminnanjohtaja, iloitsee yhteistyöstä: ”Iceheartsina haluamme kiittää Keviniä, Werner Söderström Oy:tä ja Lankisen lukupiiriä tuestanne Icehearts-toiminnalle. Erityiskiitos Kevinille esimerkistä, jonka voima on suuri. Elämä on paljon muutakin kuin urheilua. Se on yhdessä oppimista, välittämistä, haaveita ja toiveita. Se on mielikuvia, jolla luomme tarinaa elämästämme. Lukeminen ja tarinat ovat oivallinen väline oman elämäntarinan rakentamisessa.”

Lankisen lukupiiri on Facebookissa toimiva kaikille avoin lukupiiri, jossa luetaan ja keskustellaan Kevin Lankisen valitsemista teoksista. Viimeksi käsittelyssä ovat olleet Delia Owensin Suon villi laulu ja Yuval Noah Hararin Homo Deus. Tällä hetkellä seuraajia on yli 17 000.

Icehearts-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. Icehearts-kasvattaja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja opetustoimen kanssa lapsen hyväksi. Iceheartsissa on sekä tyttöjen että poikien joukkueita, joissa kasvattaja käyttää työkalunaan joukkueurheilua.