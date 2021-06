Lankkipoika Amaru on yksi maailman 152 miljoonasta työtä tekevästä lapsesta – YK:n Kansainvälisenä lapsityön vastaisena päivänä julkaistava laulu muistuttaa ongelman laajuudesta koronapandemian aikana

Jaa

Eija Ahvo ja Tuija Rantalainen nostavat esiin lapsityön ongelmia uudella singlellä ja musiikkivideolla yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa.

Vuosi 2021 on kansainvälinen lapsityön poistamisen teemavuosi ja kesäkuun 12. päivä on YK:n Kansainvälinen lapsityön vastainen päivä.

Eija Ahvon ja Tuija Rantalaisen kappale Lankkipoika Amaru kertoo lapsityöläisen tarinan Boliviasta. Kuten moni muukin työtä tekevä lapsi, myös Amaru toivoo pääsevänsä kouluun ja haluaa saada ammatin. Ahvo ja Rantalainen haluavat yhdessä Suomen YK-liiton kanssa nostaa esiin maailmanlaajuista ongelmaa: maailmassa noin 152 miljoonaa lasta tekee työtä, eikä voi kokea ansaitsemaansa lapsuutta.

”Lapsityöstä ei todellakaan ole liikaa puhuttu. Laulu avaa silmät ja lohduttaa”, sanovat tekijät.

Kappale ja musiikkivideo julkaistaan lapsityön vastaisen päivän aattona perjantaina 11.6. kello 00.01.

Musiikkivideo julkaistaan Suomen YK-liiton You tube -kanavalla.

Kappale julkaistaan Tuija Rantalaisen Spotify-sivulla.

Eija Ahvo on palkittu näyttelijä, laulaja ja UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs. Tuija Rantalainen on muusikko ja musiikintekijä. Musiikkivideolla nähdään Jari Kivelän UNICEFille kuvaamia valokuvia.

Lapsityö maailmassa

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan maailmassa noin 152 miljoonaa lasta tekee työtä, eikä voi kokea ansaitsemaansa lapsuutta. Noin puolet heistä, 73 miljoonaa lasta, joutuu työskentelemään pakotettuina tai vaarallisissa työympäristöissä – pahimmillaan prostituutiossa tai aseellisten konfliktien armoilla.

Noin puolet työtä tekevistä lapsista on iältään 5-11-vuotiaita. Eniten lapsityötä käytetään maanviljelyksessä (71%), palveluissa (17%) ja teollisuudessa (12%, mukaan lukien kaivosteollisuus).

Lapsityön määrää on onnistuttu vähentämään vuodesta 2000 alkaen 94 miljoonalla. Viime vuosina hyvä kehitys on kuitenkin hidastunut ja koronapandemia on tuonut merkittävän lisähaasteen tähän työhön. Kehitysmaiden taloudet ovat erityisen haavoittuvia kriiseille ja niiden kantokyky on koetuksella pandemian seurauksena. Valitettavasti lapset ovat usein niitä, jotka kärsivät yhteiskuntien ongelmista ensimmäisenä. ILO on arvioinut, että koronapandemian seurauksena miljoonat lapset ovat vaarassa joutua lapsityöhön.

Lapsityön poistaminen kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030, tavoite 8, alatavoite 8.7).

ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus. ILO on osa YK-järjestelmää.

Lapsityö Boliviassa

Lankkipoika Amaru -laulu sijoittuu Boliviaan, joka vuonna 2014 laillisti lapsityön käytön. Lailla pyrittiin suojaamaan lapsityöläisiä ja parantamaan heidän työskentelyolosuhteitaan. Kansainvälisen painostuksen ja ILO:n tekemän työn seurauksena lakia muutettiin pari vuotta sitten. Tilanne on edelleen ongelmallinen ja liian moni lapsi joutuu tekemään työtä.