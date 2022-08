Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Alueen turvallisuustilanne vakaa, sähkönsaannin varmistamiseen varauduttu

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa sähkönsaannin varmistamista ensi talvena ja mahdollisissa poikkeusoloissa valmiustoimikunnan tämänkertaisen puheenjohtajan, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkosken johdolla.

Avauksessaan puheenjohtaja totesi, että erilaisiin sään ääri-ilmiöihin on jo nyt myös Suomessa varauduttava yhä enenevissä määrin. Elokuussa riehunut Verneri-myrsky aiheutti esimerkiksi rakennuspaloja ja sähkökatkoja Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

Samalla puheenjohtaja muistutti, että Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa edelleen koko Euroopan varautumiseen. Esimerkiksi Ukrainan viljakuljetusten vaikeudet ja pakolaisten liikkuminen edestakaisin Ukrainan ja muun Euroopan välillä lisäävät tarvetta varautumiseen. ”Eikä koronaakaan ole vielä millään muotoa voitettu”, muistutti Wiikinkoski.

Suomessa sähkönsaantiin varauduttu myös poikkeustilanteissa

Kokouksen asiantuntijavieraana oli Energiaviraston johtava asiantuntija Tarvo Siukola. Siukola totesi puheenvuorossaan, että Suomessa on varauduttu energiansaannin vaikeutumiseen hyvin. Tällä hetkellä sähkönsaanti on hyvä, eikä sellaisia toimitusvarmuushäiriöitä ole ollut, joiden vuoksi sähkön käyttöä olisi jouduttu rajoittamaan. Sähköpulan uhkaa pystytään hyvin ennakoimaan ja kantaverkonhaltija Fingrid seuraa sähkötehon riittävyyttä.

Fingrid on arvioinut, että Venäjän sähköntuonnin ja kaasuun perustuvan sähköntuotannon tai Olkiluoto 3:n puuttuminen sähköntuotannosta eivät yksin aiheuta ongelmia Suomen sähkötehon riittävyydelle. Ensi talven sähkötehon riittävyydessä voi kuitenkin olla ajoittaisia ongelmia, jos siihen vaikuttaa samaan aikaan useampi sähkönsaantia heikentävä tekijä. Pitkäaikaiset sähköpulatilanteet ovat kuitenkin melko epätodennäköisiä.

Päävastuu sähköpulan tiedottamisesta on työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM), mutta muut viranomaiset voivat tukea ministeriötä viestinnässä. Siukola esitteli valmiustoimikunnalle, miten sähkön käytön rajoittaminen mahdollisissa sähköpulatilanteissa toteutetaan niin, etteivät sähkön toimitusvarmuusongelmat johda suurhäiriöihin.

Sähköpulatilanteissa kriittisimmät käyttöpaikat pyritään rajaamaan rajoitusten ulkopuolelle. Kaikkein kriittisimpiä sähkön käyttöpaikkoja ovat mm. sairaalat, poliisi- ja palolaitokset, erilaiset viestinvälitysverkot ja merkittävät voimalaitokset. Sähköverkonhaltijoilla on lain mukainen velvollisuus tunnistaa kriittiset käyttöpaikat ja priorisoida sähkönkäyttöpaikkoja. ”Verkonhaltijat suhtautuvat tähän tehtävään pääasiallisesti hyvin vakavasti” Siukola totesi puheenvuorossaan. Verkonhaltijoiden varautumissuunnitelmien perusteella kriittiset käyttöpaikat on pääsääntöisesti melko hyvin tunnistettu ja priorisoitu. Varautumissuunnitelmat on päivitetty kesällä 2022 ja Energiavirasto arvioi suunnitelmat syksyn aikana.

Turvallisuustilanne alueella edelleen vakaa, koronatilanne huolettaa kohti syksyä

Asiantuntijaluennon jälkeen valmiustoimikunta kuuli eri viranomaisten tilannekatsaukset. Länsi- ja Sisä-Suomen maakunnissa turvallisuustilanne on jatkunut kesän ajan vakaana ja rajatilanne on ollut rauhallinen.

Sairaanhoitopiirit muistuttavat, että koronaa esiintyy alueella runsaasti. Potilasmäärät vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin, mutta koronapotilaita on hoidettavana kaikilla alueilla. Koronatilanteen lisäksi sairaanhoitopiirien toimintaa rasittaa myös henkilöstöpula.

Alueella on varauduttu hyvin uusien Ukrainasta saapuvien tilapäisen suojelun hakijoiden tuloon. Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 2000 paikkaa vapaana. Uusia paikkoja on mahdollista saada käyttöön nopeallakin aikataululla. Kausityön päättyminen ja ukrainalaisten vapaa liikkuvuus Euroopassa tuovat haastetta kapasiteetin mitoittamiselle. Viranomaisyhteistyö toimii tässä alueittain hyvin. Migri kiitti kokouksessa kuntamallissa mukana olevia kuntia.

Yhteistyö turvallisuusviranomaisten välillä toimii hyvin. Viranomaiset jatkavat turvallisuustilanteen seurantaa ja varautumista tehostetusti. Myös valmiustoimikunnan kokoontumiset ovat osa tätä varautumista.

