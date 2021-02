Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista kymmeneen henkilöön Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla sekä Punkalaitumen kunnassa. Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä on rajoitettu 20 henkilöön. Rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä epidemiatilanteen rauhoittamiseksi ja ne ovat voimassa 9.2.–1.3.2021 asti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 5.2.2021 päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä. Kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla sekä Punkalaitumen kunnassa. Kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Päätös on voimassa 9.2.–1.3.2021 välisen ajan.

Tapahtumia voi edelleen järjestää sallitulla osallistujamäärällä, mutta tällöinkin tapahtumassa on noudatettava kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Rajoitukset noudattavat hybridistrategiaa

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvataan kolme toimenpidetasoa. Tällä hetkellä käytössä on toimintataso 1. Toimintatason mahdollistamat toimenpiteet ovat nykyisten rajoitustasojen ylläpito ja kaikkien leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue on edelleen epidemian perustasolla. Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueet ovat edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on 29.1.2021 todennut siirtyneensä kokonaisuudessaan epidemian leviämisvaiheeseen.

Varotoimenpiteiden noudattaminen on välttämätöntä epidemian taltuttamisessa

Joukkoaltistumisten ja koronatartuntojen leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Siten tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä. Aluehallintovirasto suosittelee myös muiden varotoimenpiteiden sinnikästä noudattamista, jotta epidemiatilanne saadaan helpottumaan. Erityisesti Jyväskylän kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin tautitilanne ovat huolestuttavia. Jokainen voi omilla toimillaan hillitä viruksen leviämistä.

Lisää tietoa:

Medialle:

Laura Blåfield, aluehallintoylilääkäri, p. 02950 18587

Marko Pukkinen, ylijohtaja, p. 0295 018 582

etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto