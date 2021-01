Länsi-Pohjan kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan

Lapin aluehallintovirasto kieltää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 19.1.–18.2.2021, ja se koskee Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntia.

Länsi-Pohjan rajoituksiin vaikuttaa lähialueiden tautitilanne

Alueellisen koronayhteistyöryhmän mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on edelleen kiihtymisvaiheessa. Toimenpiteitä arvioitaessa Lapin aluehallintovirasto on ottanut huomioon myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Ruotsin Norrbottenin vaikean tautitilanteen, sillä liikkuminen alueiden välillä työn ja perhesuhteiden takia on vilkasta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue on epidemian leviämisvaiheessa, ja tautitilanne Norrbottenissa on huonontunut nopeasti. Ruotsissa on todettu myös uuden koronavirusvariantin aiheuttamia tautitapauksia.

Länsi-Pohjan alueella tarvitaan edelleen tehokkaita toimia tilanteen pitämisessä hallinnassa. Kokoontumisiin liittyy edelleen suuria riskejä taudin leviämiselle, minkä vuoksi rajoitustoimet ovat välttämättömiä.

Lisää tietoa

Päätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle LAAVI/50/2021

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020 (minedu.fi)

Medialle

Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, puhelin 0295 017 350

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, puhelin 0295 017 345

etunimi.sukunimi@avi.fi

Lapin aluehallintovirasto