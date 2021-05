Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 10 hengen kokoontumisrajoitus

Jaa

Lapin aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Kokoontumisrajoitus tulee voimaan 24.5.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta (annettu 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021). Ohjeessa kuvataan myös tartuntatautilain pykälän 58 c edellyttämät velvollisuudet niille, jotka vastaavat asiakkaiden ja osallistujien käyttämistä tiloista.

Kokoontumisrajoitus on voimassa 24.5.-6.6.2021 kaikissa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa.

Pohjois-Ruotsin tautitilanne on edelleen hyvin huono ja Länsi-Pohjan rajanylityspaikoilla on päivittäin liikennettä merkittävissä määrin Suomeen. Siksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on yhä olemassa riski, että tartuntojen määrä lähtee nopeasti kasvuun. Aiempia kokoontumisrajoituksia tulee purkaa maltillisesti, joten alueellisen koronatyöryhmän mukaan Länsi-Pohjan alueella kokoontumisrajoitusta voidaan lieventää kuudesta 10 henkilöön.

Lisätietoa

Päätös kokoontumisrajoituksesta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/750/2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta avi.fi:ssä

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi