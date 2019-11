Länsilinjat palkkaa ensi vuonna 50 uutta kuljettajaa

Suuri osa kuljettajista ilmaisen koulutuksen kautta – haku käynnissä nyt

Tamperelainen liikennöitsijä Länsilinjat Oy palkkaa ensi vuonna 50 uutta linja-autonkuljettajaa. Lähinnä kaupunkiliikenteeseen lisää kuljettajia tarvitseva Länsilinjat palkkaa merkittävän osan uusista kuljettajista ilmaisen koulutuksen kautta.

”Tampere ja Tampereen seutu kasvavat. Asukasmäärän kasvu ja huoli ympäristöstä on yhtälö, joka vahvistaa joukkoliikennettä. Se on hyvä uutinen myös alalle haluaville, joilla on nyt mahdollisuus päästä kuuden kuukauden koulutuksen jälkeen hyväpalkkaiseen ja varmaan työhön”, kertoo Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä.

”Länsilinjat on 80-vuotias perheyhtiö. Pitkä historia kertoo, että olemme uudistuneet ja seuranneet aikaamme. Niin teemme nytkin. Länsilinjat on – tutkitusti – työntekijöittensä mielestä rehti työnantaja, joka kantaa vastuunsa niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin. Länsilinjoilla linja-autonkuljettajat ajavat yhä vähäpäästöisempiä autoja, ensi kesänä jopa uusiutuvalla dieselillä, joka vähentää autojen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.”

Tammikuussa alkava koulutus on kaksivaiheinen: ensin kuljettajaksi haluavat opiskelevat virallisen ammattipätevyyden ja sen jälkeen ammatillisen tutkinnon. Ammattipätevyys opiskellaan TAKK:ssa eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Kuuden kuukauden kurssi sisältää tarvittavien ajokorttien suorittamisen, asiakaspalvelua ja rahastusta sekä parin kuukauden työssäoppimisjakson. Työssäoppimisjakson jälkeen opiskelija työllistyy oppisopimuksella Länsilinjoille ja suorittaa vuoden aikana työn ohessa ammatillisen tutkinnon.

Ensimmäinen kurssi Rekrytoiva Linja-autonkuljettajan koulutus / Länsilinjat Oy pidetään TAKK:ssa 7.1.–26.6. Opiskelijalta edellytetään vähintään 21 vuoden ikää, B-ajokorttia, tehtävään riittävää terveyttä ja asiakaspalveluun tarvittavaa suomen kielen taitoa. Koulutukseen toivotaan eri-ikäisiä miehiä ja naisia, ammatinvaihtajia ja nuoria, maahanmuuttajia ja työttömyysuhan alla olevia eli monenlaisia hakijoita.

Haku kurssille on jo alkanut TAKK:n verkkosivuilla (www.takk.fi) ja se päättyy 8. joulukuuta. Rekrytoinnista nyt ja kevään myöhemmistä vastaavista koulutuksista saa lisätietoa ja niihin voi ilmoittautua myös Länsilinjojen verkkosivujen kautta, https://lansilinjat.fi/koulutus/



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Terhi Penttilä, p. 050 5320 711, terhi.penttila@lansilinjat.fi

Länsilinjat:

Länsilinjat on tamperelainen, 80-vuotias perheyhtiö, jonka keskeisiä arvoja ovat turvallisuus ja luotettavuus sekä rehti toimintatapa. Vuosien saatossa yritys on kasvanut nykyiseen kokoonsa. Konserniin kuuluu nykyisin liikennöintiä ja huoltoa sekä matkatoimisto Lomalinja Oy Holiday Tours Ltd. Koko konsernin viime vuoden liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa, josta liikennöinnin osuus oli 20,1 miljoonaa euroa.

Länsilinjojen yritystoiminnasta 80 prosenttia on kaupunkien sopimusliikennettä, johon sisältyy myös joukkoliikenneviranomaisten kilpailuttama liikenne ja kuntien kilpailuttamat koululaiskuljetukset. Suurin asiakas on Tampereen seudun joukkoliikenne. Länsilinjat on pidetty työnantaja, mistä kertovat pitkät työsuhteet. Tällä hetkellä talossa on 250 kuljettajaa.