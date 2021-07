Läpimurto sopimiseen? Uusi ”kahden kaistan” palkkamalli kiinnostaa puolueita, vain persuja närästää – ”Ainutlaatuinen vapaus valita”

Jaa

Paikallisen sopimisen jumiuduttua työmarkkinapöytiin on yritystasolla edetty itse. Ohjelmistoyhtiö Teamit on kehittänyt yhdessä työntekijöidensä kanssa mallin, jossa työntekijät saavat vapaasti valita joko perinteisen kuukausipalkan tai provisiopalkan, ja myöskin liikkua näiden ”kahden kaistan” välillä. ”Kahden kaistan mallissa on liikkuvuuden myötä ainutlaatuinen vapaus valita”, arvioi Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Palkkamalli saa puolueilta hyvän vastaanoton, vain persuista sanotaan ei.

Lehdistötiedote 1.7.2021

Ohjelmistoyhtiö Teamit Group Oy ehti vuosia harmitella, miten paikallinen sopiminen ei työmarkkinajärjestöjen tiiviistä neuvotteluista huolimatta ole juurikaan edennyt. Siksi Teamit päätti hakea tilanteeseen muutosta itse.

”Kaikkein tärkeintä meille on tarjota työntekijöille juuri sellainen ratkaisu, joka parhaiten sopii itse kunkin elämäntilanteeseen. Ja elämäntilanteethan vaihtelevat, joten ratkaisun piti olla myös sellainen, että kerran valittu ratkaisu ei sido tilanteiden muuttuessa. Päätimme siis kokeilla, kuinka joustava malli on mahdollista rakentaa niissä puitteissa, jotka nykyinen lainsäädäntö ja työehtojärjestelmä tarjoavat”, kuvailee Teamitin toimitusjohtaja Jussi Heikkilä.

Lopputulos on ”kahden kaistan” palkkamalli, joka syntyi tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Mallin lainmukaisuuden ja TES-yhteensopivuuden varmisti perinpohjin asiantuntijatalo KPMG.

”Halusimme tarjota työntekijöille sekä turvallisen peruskaistan että kiihdytyskaistan niille, joilla on suurempi riskinottohalukkuus. Ja mikä tärkeintä, myöskin vapauden vaihtaa kaistalta toiselle, ja useamman kerran. Niinhän liikenne moottoriteilläkin fiksusti toimii. Tämä ei ollut ihan yksinkertainen harjoitus, koska työntekijöiden toiveet tulivat ykkösenä, mutta juridiikka ja TES-yhteensopivuus oli ehdottomasti myös varmistettava”, painottaa Heikkilä.

”Ainutlaatuinen vapaus valita”

Ohjelmistoala on ollut työelämän kysymyksissä usein pioneerin roolissa. Siksi alan tärkeimmän vaikuttajan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha on nähnyt kokonaisen kirjon erilaisia palkkamalleja.

”Seuraan työni vuoksi erittäin tiiviisti, millaisilla ratkaisuilla kilpailukykyä haetaan. Palkkaus on luonnollisesti yksi avaintekijöitä, kun osaajista kamppaillaan. Siksi tarjolla on ollut niin perinteistä mallia kuin erilaisia henkilökohtaiseen asiakaslaskutukseen perustuvia mallejakin”, kertoo Roiha.

Roihan mukaan tällä kertaa ollaan aidosti uuden äärellä.

”Työntekijän valinta palkkamallin suhteen tapahtuu useimmiten yritysten välillä. Myös yritysten sisällä on joskus tarjolla erilaisia malleja, mutta valittuun ratkaisuun tulee sitten sitoutua. Teamit on nyt tuonut tähän kokonaan uuden joustavan elementin, kahden kaistan lisäksi myös vapaan liikkuvuuden niiden välillä. Kahden kaistan mallissa on liikkuvuuden myötä ainutlaatuinen vapaus valita”, tiivistää Roiha uuden mallin merkityksen.

Puolueilta myönteisiä reaktioita – läpimurto tiedossa?

Kuudelta suurimmalta puolueelta kysyttiin, kuinka ne suhtautuisivat ”kahden kaistan” malliin yleisempänä ratkaisuna paikallisen sopimisen pattitilanteeseen. Avainvaikuttajilta saatujen vastausten ylivoimainen enemmistö oli joko lämpimästi tukevia tai vähintään varovaisen myönteisiä.

Hallituspuolueista keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi ja vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen näkevät ”kahden kaistan” mallissa hyvän mahdollisuuden. Lohen mukaan keskusta voisi tukea mallia laajempaan käyttöön.

”Näkisin erittäin hyvänä tällaisten mallien mahdollisuuden edetä paikallisen sopimisen kautta”, kirjoittaa Lohi vastauksessaan.

Vihreät pitävät samaten mallia erittäin tervetulleena.

”Malli on kiinnostava keskustelunavaus ja erilaisia aloitteita tarvitaan työmarkkinakeskusteluun… Esteitä tällaiseen kokeiluun ei varmaankaan ole, mikäli työnantaja ja työntekijäosapuolet pääsevät asiasta sopuun”, kirjoittaa Liikanen.

Nykyhallituksen vasemmistopuolueet raottavat nekin vähintään ovea uusille tuulille. SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan erilaisia vaihtoehtoja jouston lisäämiseksi on syytä selvittää.

”Työntekijän valinnan mahdollisuuksien ja jouston tarjoaminen on lähtökohtaisesti hyvä kehityssuunta”, linjaa Mäkynen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kaipaa lisätietoa, mutta ei lainkaan tyrmää ajatusta mallin laajemmasta käyttöönotosta.

”Malli voi toimia yhtenä vaihtoehtona, kun järjestäytyneet työntekijät ja järjestäytyneet työnantajat neuvottelevat paikallisesti TES:ien pohjalta palkkamallia”, vastaa Arhinmäki kyselyyn.

Oppositiopuolueista kokoomuksen Elina Valtonen liputtaa vahvasti työntekijän vapauden ja joustojen edistämisen puolesta.

”Kannatamme laajasti joustoja työelämän ehtoihin ja nimenomaan niin, että työntekijällä itsellään on mahdollisuus valita”, kiittää Valtonen ”kahden kaistan” mallin perusajatusta.

Persuista torppaus

Muista puolueista poiketen, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra suhtautuu vahvasti epäillen koko malliin. Erityisesti työntekijän neuvotteluasema mietityttää Purraa.

”Ei… mikään viisasten kivi… Aina pitäisi ottaa huomioon myös työntekijän vaihteleva neuvotteluvoima – onko hänellä aitoja vaihtoehtoja… Onko työntekijä ainoastaan muodollisesti vai myös tosiasiallisesti tasapuolinen neuvotteluosapuoli?”, kysyy Purra.

Useimmat poliitikot korostavat, että palkkaukseen liittyvät mallit ovat ensisijaisesti työmarkkinoiden eivätkä lainsäätäjien vastuulla. Muiden kuin Purran vastauksissa kuitenkin korostuu paikallisen sopimisen merkitys.

Suomi kohti yksilöllistä sopimista?

Teamitin toimitusjohtaja Heikkilä pitää ymmärrettävänä, että kaikki eivät uutta palkkamallia välttämättä heti purematta niele. Heikkilä kuitenkin tarjoaa mallin koko yhteiskunnan käyttöön kaikille aloille, joille se suinkin soveltuu.

”Itse uskon, että viiden vuoden sisällä tämä ”kahden kaistan” malli on vallitseva käytäntö. Miksi ihmisten pitäisi sitoutua vain yhteen palkkamalliin ja joutua jopa etsimään uusi työnantaja vaihtaakseen sen? Yksilöllinen valinnanvapaus on aivan varmasti tulevaisuuden suunta, se tarjoaa parhaan kokonaisuuden sekä turvaa että vapautta, työelämän ”best of both worlds” -ratkaisun.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n Roiha uskoo suunnan olevan myös kohti yksilöllisempiä ratkaisuja.

”Kahden kaistan malli on hieno osoitus siitä, että ihmisten erilaiset tarpeet työsuhteen osalta voidaan turvata, enkä puhu nyt vain ohjelmistoalan edustajana. Meillä on runsaasti muitakin aloja, joilla työntekijän tuottama taloudellinen panos yritykselle on riittävän hyvin mitattavissa, jotta provisiomallin tarjoaminen työntekijöille on mielekästä. Siksi kahden kaistan malli erittäin todennäköisesti yleistyy sekä ohjelmistoalalla että kaikilla muillakin soveltuvilla aloilla.

”Kun palkkamalli tarjoaa vapauden valita yksilöllisten tilanteiden mukaan kuukausipalkan ja TES-minimipalkalla turvatun provision välillä vaikka viidesti edestakaisin viiden vuoden aikana, niin enempää vapautta tuskin voi kukaan työnantajalta edellyttää”, pohdiskelee Roiha.

Kahden kaistan palkkamalli pähkinänkuoressa:

Kahden kaistan palkkamalli tarkoittaa sitä, että työntekijä voi valita itselleen sopivamman palkkaratkaisun ja muuttaa valintaansa joustavasti a) kiinteän kuukausipalkan ja b) henkilökohtaiseen asiakaslaskutukseen perustuvan kuukausipalkan välillä.

Teamit Group Oy:n suunnittelema palkkamalli on TES-yhteensopiva ja rakennettu tarjoamaan paikallisen sopimisen hyötyjä jo ennen työmarkkinajärjestöjen laajempaa yhteisymmärrystä paikallisesta sopimisesta.

Asiakaslaskutukseen perustuvassa palkkamallissa (b vaihtoehto) työntekijän kuukausipalkka on vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka. Työntekijä voi halutessaan muuttaa palkkaratkaisua kerran vuodessa 3 kk:n siirtymäajalla.