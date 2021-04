Lapin ELY-keskus etsii umpeutuneen maiseman kunnostajia Kainuunkylän saaristoon Ylitorniolla

Jaa

Lapin ELY-keskus etsii Kainuunkylän saarille kilpailutusmenettelyllä urakoitsijoita, jotka toteuttaisivat alueella puuston ja pajukon raivausta. Työ rahoitetaan ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta. Raivauksen jälkeen alueille on tarpeen saada lampaita, nautoja tai hevosia laiduntamaan, joten myös laiduneläinten omistajia etsitään.

Paikalliset ihmiset ovat harmitelleet saarten pensoittumista ja maiseman heikkenemistä sekä olleet yhteydessä ELY-keskukseen useasti saarten hoidon puolesta. Nyt maiseman kunnostaminen olisi mahdollista, jos siihen saadaan sitoutuneita tekijöitä ja laiduntajia. ELY-keskus on suunnitellut Kainuunkylän saariin hoitotoimenpiteitä, jotka avaisivat umpeutunutta maisemaa. Hoitotoimenpiteiden tekeminen alkaisi mahdollisesti jo tänä vuonna. Kiinnostuneet urakoitsijat ja laiduneläinten omistajat (maanviljelijät) voivat olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Ylitornion Kainuunkylän saaret on yksi Suomen suurimmista tulvaniittyalueista sekä Tornionjoen suurin suistoalue. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja alueen suojeluperusteina ovat tulvaniityt sekä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Tulvaniityt ovat suuresti harvinaistuneet Suomessa mm. vesistöjen patoamisen, ilmastonmuutoksen ja perinteisen niittokäytön loppumisen myötä ja myös Kainuunkylän saarissa on tapahtunut umpeutumista jo pitkään. Kohteessa on kuitenkin vielä paljon perinnemaisema-arvoja jäljellä ja alueella on paljon kunnostuspotentiaalia. Alue on Lapin arvokkaimpia linnustoalueita, jonka pesimälintulajisto on hyvin runsas. Kainuunkylän saarten alueella esiintyy myös arvokasta putkilokasvilajistoa, kuten äärimmäisen uhanalainen pohjansorsimo ja silmälläpidettävä jokipaju.

Kainuunkylän saaret kuuluvat myös Tornionjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen sekä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Tornionjoen jokivarsiasutus). Saaret ovat olleet tehokkaassa niitto- tai laidunkäytössä 1960-luvulle saakka, ja sen jälkeen osalla saarista on ollut melko satunnaista laidunkäyttöä, mutta niittokäytön loppumisen myötä saarten umpeenkasvu on alkanut jo 1970-luvulla. Saarten maaperä on tulvan tuomien ravinteiden takia melko rehevää, joten saaret umpeutuvat nopeasti.

Vaikka kohde on edelleen arvioitu arvokkaaksi perinnemaisemaksi, vain pieni osa Kainuunkylän saarista on hoidossa perinnebiotooppeina nykypäivänä. Saarissa on paljon kohteita, jotka kaipaisivat raivausta ja peruskunnostusta ja sen jälkeen joko laidunnusta tai säännöllistä niittohoitoa. Niittykasvilajien ja niittyluontotyyppien määrä alueella on vähentynyt ja alueella on tapahtunut pusikoitumista. Saarten umpeutuminen heikentää myös kosteikkolinnuston pesintämahdollisuuksia alueella. Umpeutuminen heikentää myös alueen maisemallisia arvoja.