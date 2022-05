Lapin joet vapautumassa jäistä

Tornionjoella ja Ounasjoella vedenkorkeudet ovat paikoitellen hetkellisesti nousseet, kun liikkeelle lähteneet jäät ovat kasaantuneet. Esimerkiksi Torniossa jokisuuhun kasautuneet jäät nostivat vedenkorkeutta noin metrillä. Jäät kuitenkin purkautuivat iltapäivän aikana merelle ja vedenkorkeus laski nopeasti. Ivalojoella jäät ovat liikkuneet ainakin Ivalon taajaman alueelta. Tenojoella virtapaikkoja on sulana.

Lapissa lumet ovat jo sulaneet monin paikoin, mutta lunta on edelleen paljon vesistöalueiden latvoilla. Viikonvaihteessa sää kylmenee, mikä hidastaa lumien sulamista ja virtaamien kasvua. Tornionjoella, Muonionjoella ja Tenojoella tulvahuippu on odotettavissa toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Ivalojoella ja Ounasjoella tulva voi olla kaksihuippuinen, jolloin ensimmäinen tulvahuippu on lähipäivinä ja toinen toukokuun lopussa. Simojoella virtaama on nyt huipussaan ja sen ennustetaan lähtevän lähipäivinä laskuun.

Kemijoen latvoilla Kemihaarassa virtaama nousee lähipäivien aikana tulvahuippuunsa. Kemijoen voimalaitoksilla suurimmat juoksutukset saavutettaneen toukokuun lopussa. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousussa ja kesävedenkorkeudet saavutetaan pääosin kesäkuun alkuun mennessä.

Tällä hetkellä tulvatilanne on rauhallinen ja viranomaiset seuraavat tulvan kehittymistä. Seuraava viranomaisten tulvakokous on 16.5.2022.