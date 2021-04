Lapin sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 20 henkilön kokoontumisrajoitus

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto kieltää Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta (annettu 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021), jossa kuvataan myös tartuntatautilain pykälän 58 c edellyttämät velvollisuudet tapahtumien järjestäjille.

Lapin aluehallintoviraston määräys on voimassa 12.4.–11.5.2021, ja se koskee Lapin sairaanhoitopiirin aluetta eli Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kemijärven, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Lapin sairaanhoitopiirin tautitilanne on parantunut

Lapin sairaanhoitopiiri on palannut epidemian perustasolle 6.4.2021. Sairaanhoitopiirin alueella koronavirustartuntoja on todettu vähän ja niistäkin suurin osa matkailijoilla. Lapissa todetut muuntuneen koronaviruksen aiheuttamat tartunnat on saatu hallintaan. Lapin aluehallintovirasto on päätöksessä ottanut huomioon myös muualta Suomesta Lappiin suuntautuvan matkailun ja lähialueiden tautitilanteen. Alueella on aluehallintoviraston arvion mukaan olemassa riski tartuntatilanteen heikkenemiseen, vaikka muualta Suomesta Lappiin suuntautuva matkailu pääsiäisen jälkeen vähenee. Kokoontumisten rajoittaminen on edelleen välttämätöntä.

Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Lisätietoa

Päätös Lapin sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/535/2021

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta avi.fi:ssä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi