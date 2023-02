Lapin uudessa alueellisessa valmiustoimikunnassa esillä muun muassa Lapin alueellinen riskiarvio ja Pohjoinen23-valmiusharjoitus

Aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä on varautumisen yhteensovittaminen alueellaan ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen. Tässä tehtävässä alueellisella valmiustoimikuntatyöskentelyllä on keskeinen rooli. Lapin hyvinvointialue, jolle kuuluu merkittäviä varautumistehtäviä toimialoillaan, on uutena toimijana mukana sekä valmiustoimikunnassa että sen alarakenteissa.

”Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat entisestään tiivistäneet aluetason varautumisyhteistyötä, ja alue- ja paikallistasolla tehtävän moninaisen varautumistyön merkitys on myös valtakunnantasolla entistä paremmin tunnistettu ja tunnustettu. Tuleva Nato-jäsenyys tulee tuomaan lisäulottuvuuksia myös alueelliseen toimintaan”, Lapin alueellisen valmiustoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Kaisa Ainasoja Lapin aluehallintovirastosta kertoo.

Vuonna 2023 aktiivista harjoitustoimintaa alueellisen riskiarvion pohjalta

Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokoontui tiistaina 14.2. vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseensa. Esillä oli muun muassa Puolustusvoimien kuluvan vuoden aktiivinen harjoitustoiminta sekä 5.–7.9.2023 Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen alueilla toteutettava Pohjoinen23-valmiusharjoitus. Ennen valmiusharjoituksen varsinaisia harjoituspäiviä pidetään webinaari- ja koulutustilaisuuksia, jotka käynnistyvät maaliskuussa. Harjoituksen teemoina ovat kyberturvallisuus ja evakuoinnit. Harjoitukseen osallistuvat Lapin alueviranomaiset, hyvinvointialue, kunnat sekä järjestö- ja elinkeinojen edustajia. Harjoitus toteutetaan yhteistoiminnassa samaan aikaan toteutettavan Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoituksen kanssa.

”Harjoitustoiminnan perustuminen alueellisten toimijoiden laaja-alaisessa yhteistyössä tekemään alueelliseen riskiarvioon on tärkeää ja toimijoita motivoivaa”, pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta toteaa. Lapissa korkeimmiksi riskeiksi on arvioitu pitkäkestoinen sähkönjakeluhäiriö, pitkäkestoinen tietoliikennehäiriö ja laajamittainen maahantulo. Lapin alueellisen riskiarvion päivittäminen on parhaillaan käynnissä, ja riskiarvio julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä, eli pian 14.2. julkaistavan kansallisen riskiarvion jälkeen. Lapin alueellisen riskiarvion valmistelusta vastaavat Lapin pelastuslaitos ja Lapin aluehallintovirasto.

Lapin valmiustoimikunta on laaja yhteistyöverkosto

Lapin alueelliseen valmiustoimikuntaan kuuluvat Lapin aluehallintoviraston lisäksi Jääkäriprikaati, Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto, Lapin poliisilaitos, Suojelupoliisi, Keskusrikospoliisi, Oulun hätäkeskus, Tornion tulli, Maahanmuuttovirasto, Lapin ELY-keskus, Lapin hyvinvointialue ml. Lapin pelastuslaitos, Lapin liitto, Lapin kuntien edustus, Lapin korkeakoulukonserni, Suomen Erillisverkot Oy, Neve Oy, Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta, MPK/Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri, SPR Lapin piiri, Rovaniemen seurakunta ja Yle Rovaniemi.

Lisäksi valmiustoimikunnan yhteydessä toimivat sihteeristö, kuntajaos ja viestintäjaos, jotka toimivat yhteistyöverkostoina, yhteensovittavat toimintaa ja kehittävät alueellisia ja paikallisia toimintamalleja normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 345, etunimi.sukunimi@avi.fi

Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 357, etunimi.sukunimi@avi.fi