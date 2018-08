Lapinjärven kunnan Eskola-hanke etenee: Mobiilikoulu luo uusia mahdollisuuksia perusopetuksen järjestämiseen etäisyyksien päästä

Lapinjärven kunnan Eskola-hanke käynnistyy syksyllä 2018, kun ensimmäinen luokallinen oppilaita aloittaa koulunkäyntinsä Kannuksen kaupungin alueella sijaitsevassa Eskolan opetuspisteessä. Kannuksen kaupunki ja Lapinjärvi ovat sopineet kokeilusta, joka kestää enintään kolme lukuvuotta. Oppilaat tulevat Kannuksen kaupungin, Sievin kunnan ja Kalajoen kaupungin alueelta.



Eskolan opetuspiste toimii Lapinjärven kunnan alaisuudessa osana Hilda Käkikosken pääkoulua. Etäisyyttä opetuspisteillä on noin 500 kilometriä.

Opetuksen järjestämisen lisäksi Lapinjärven kunta hankkii Eskolan opetuspisteeseen tarvittavat tukipalvelut, kuten oppilashuolto-, kiinteistönhoito-, siivous- ja ruokapalvelut. Lapinjärven kunta vastaa palveluiden järjestämisestä normaaliin tapaan osana kunnan peruspalveluita. Palvelut tuotetaan pääosin ostopalveluina. Opetuksesta vastaa virkavastuulla toimiva opettaja ja koulun rehtori. Eskolan opetuspiste noudattaa Lapinjärven kunnan opetussuunnitelmaa.

Mobiilikouluhanke hyödyntää etäopetusmahdollisuuksia, jotka täydentävät annettavaa lähiopetusta. Mobiilikoulun kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Googlen kanssa. Google for Education ja Chromebook-laitteet sekä Googlen kouluille suunnattu GDPR-yhteensopiva pilvipalvelu G Suite for Education tukevat joustavaa opetuksen järjestämistä myös hajautetussa skenaariossa. Mittava koulutuspaketti kouluille tukee opettajien ammatillista kehittymistä. Henkilöstön osaamisen tukeminen on merkittävä osa ihmislähtöisen kunnan strategiaa.

-Google for Education tukee kokonaisvaltaisesti koulun digiaskelia. Annamme kouluille nykyaikaiset ja helppokäyttöiset työkalut käyttöön, toteaa Christian Komonen Googlelta.

Eskola-hankkeessa ovat siten sekä globaalit että paikalliset yhteisöt kehityshankkeen tukena. Googlen lisäksi Eskolan kyläpalvelu Hanhikukko ja Eskolan vanhempainyhdistys tekevät Lapinjärven kunnan kanssa tiivistä yhteistyötä hankkeen toteuttamiseksi.

Rahoituksen turvaamiseksi Lapinjärven kunta on neuvotellut sopimuksen Motiva Oy:n kanssa. Sopimuksella varmistetaan perusrahoitus hankkeen toteuttamiseksi normaalista valtionosuusjärjestelmästä poikkeavalla tavalla.

Lapinjärven kunnan mobiilikouluhanke on kokeilu, joka löytyy myös Kokeilunpaikka.fi- alustalta. Yhteisöllinen kokeilunpaikka yhdistää ideoijat, kokeilijat, sparraajat, rahoittajat ja käyttäjät. Kokeilunpaikka kokoaa yhteen erilaisia toimijoita, jotka haluavat etsiä ratkaisuja johonkin ongelmaan. Lähipalveluiden tarjoaminen osin etäyhteistyöllä on Eskolan mobiilikouluhankkeen ongelma, johon yritetään kokeilun avulla löytää uudenlaisia ratkaisumalleja.

Lisätietoja:

www.lapinjarvi.fi

www.kokeilunpaikka.fi

www.edu.google.com

Yhteydenotot: sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen pia.aaltonen@(at)apinjarvi.fi puh. 050 543 95 22