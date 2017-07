Lapinjärvi kehittää muistiystävällistä taajamaa

11.7.2017 06:00 | Lapinjärven kunta

Eri-ikäisten ihmisten oppimisympäristö tukee myös muistisairaiden arkea.

Itä-Uudellamaalla sijaitseva Lapinjärvi on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa tavoitteenaan kehittää kirkonkylästään muistiystävällinen. TÄYTYY-hankkeen muut osallistujat ovat Aalto-yliopiston Sotera-instituutti, Porvoon kaupunki ja Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri). Muistiystävällisen taajaman kehittämisen yhteistyökumppaneina ovat lisäksi muun muassa Muistiliitto, jonka kautta suunnitteluun saadaan mukaan muistisairaiden kokemuksellinen näkökulma.

Uusi tapa järjestää ikäihmisten palvelut

- Ikääntyneiden ja muistisairaiden asuminen ja palvelut on perinteisesti keskitetty omiksi rakennuskokonaisuuksikseen usein kauas muusta arkielämästä. Käytännöt ovat muuttumassa ja usealla taholla tutkitaan uudenlaisia ratkaisuja asumisen ja palveluiden järjestämiseen, kertoo Sotera-instituutin tutkija Jarmo Suominen.

- Yksi uusista konsepteista on palvelukortteli, jossa erityistukea tarvitsevien asuminen ja palvelut on sijoitettu normaaliin asuinkortteliin ja ovat kaikille avoimia. Ikääntyneet käyttävät samoja palveluita kuin muut ja toisaalta heille suunnatut palvelut kuten kahvilat ja ruokapaikat ovat kaikkien käytössä. Tämä tekee rakenteesta muuntojoustavan ja edullisen pystyttää. Lisäetuna mallissa on sosiaalisen aktiivisuuden ja ikäryhmien sekoittumisen tuomat kiistattomat hyödyt, toteaa Suominen.

Lapinjärvellä tutkitaan palveluiden ja asumisen hajauttamista perinteiseen kylärakenteeseen. Ikääntyneiden asuminen toteutuu pienessä Lapinjärvitalossa ja he hyödyntävät muiden asukkaiden tapaan kirkonkylän tarjoamia palveluita. Tarkoituksena on myös entisestään vahvistaa Lapinjärvellä voimissaan olevaa toisista huolta pitämisen kulttuuria.





Unelmatiimit suunnittelun apuna

Lapinjärvi on parin vuoden ajan toteuttanut ihmislähtöisen kunnan strategiaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kunta pohjaa palvelutuotantonsa vielä aikaisempaa enemmän ihmisten tarpeisiin. Muistiystävällisen taajaman ja Lapinjärvitalon kehittämisen tukena tulee toimimaan asiasta kiinnostuneiden, eri-ikäisten kuntalaisten muodostama työryhmä, jonka on tarkoitus kokoontua säännöllisesti ainakin vuoden ajan. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin huhtikuun lopussa ja siinä kartoitettiin kuntalaisille tärkeitä sekä kehitettäviä kohtia kirkonkylän keskustassa.

- Haluamme päästä osallistavassa suunnittelussa syvemmälle kuin yleensä. Työskentely tulee olemaan jokaiselle osanottajalle oppimisprosessi, jossa kaikki ryhmän jäsenet ovat asiantuntijoita. Aloitamme kuukausittaiset tapaamiset alustuksin, jonka vetää vaihtuva ryhmän jäsen, hahmottaa unelmatiimin työskentelyä aluearkkitehti Johanna Hyrkäs.

- Koska visuaalisiin asioihin on välillä vaikea päästä kiinni pelkkien piirustusten avulla, rakennamme kirkonkylän keskustasta ison pienoismallin, jonka ääressä on helppo eläytyä kohteena olevaan ympäristöön. Pienoismallin rakentaa kunnan työttömien valmennuskeskus Taitopaikka.





Ympäristötaide helpottaa orientoitumista

Muistiystävällisen taajaman kehittämistyö sisältää ympäristötaidetta sekä valaistus-, maisema- ja liikennesuunnittelua. Erikoista hankkeessa on taiteen nostaminen isoon rooliin.

- Uskomme vilpittömästi, että taide voi toimia ohjaavana ja opastavana elementtinä jalankulkuympäristössä, jatkaa Hyrkäs.

Taidetyö on jo alkanut Lapinjärven kunnan muissa kylissä. Kulttuurikoordinaattori Petteri Aaltolainen pyörittää taidepajoja, joissa tehdään suunnitelmia kylien omiksi julkisiksi taideteoksiksi. Pajoissa tuotettu materiaali tuo ideoita kirkonkylän ympäristötaiteeseen.

- Taidepajoja suunnitellessa päiväkohtaisesti otan huomioon erilaiset visuaaliset harjoitukset, jotka aktivoivat aivojen muistialueita. Tiedämme jo kokemuksesta, että väreillä ja teräväpiirtoisilla muodoilla on merkitystä aivojen aktivoinnin kannalta. Kiinnostavaa on näiden havaintojen lisäksi ideoida aktiivista toimintaa vaativia taideteoksia ympäristöön, jotka ottavat kaikki ikäryhmät huomioon, toteaa Aaltolainen.