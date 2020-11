Lapissa kokoontumisrajoitukset pysyvät samana joulukuussa

Lapissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi.

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto jatkaa rajoitusta, joka kieltää Lapin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Lapin aluehallintoviraston määräys on voimassa 1.12.–31.12.2020. Se koskee kaikkia Lapin 21 kuntaa.

Jos tautitilanne huononee, määräyksiä voidaan tiukentaa

Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa epidemia on perustasolla. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissa epidemia on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Länsi-Pohjan alueella tarvitaan tehokkaita toimia tilanteen saamiseksi hallintaan. Lapin aluehallintovirasto on määrännyt Länsi-Pohjan kuntiin tiukemman kokoontumisrajoituksen, joka on voimassa marraskuun loppuun. (LAAVI 1575/2020)

Mikäli Lapin epidemiatilanne heikkenee merkittävästi, tai Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen epidemiatilannetta ei saada hallintaan joulukuun alkuun mennessä, Lapin aluehallintovirasto voi tiukentaa kokoontumismääräyksiä.

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti.

Lisätietoa

Päätös Lapin aluehallintoviraston toimialueelle LAAVI 1576/2020

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020 (minedu.fi)