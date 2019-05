Lapponian ikoninen Prinsessa Leian kaulakoru Disney-jakeluun USA:han

Lapponia Jewelry on vahvan taiteellisen vision ja suomalaisen käsityön ilmentymä. Lapponian vallankumouksellinen ja pohjoisen luonnon inspiroima muotokieli on ilahduttanut maailmaa jo lähes 60 vuoden ajan. Kaikki korut valmistetaan Kalevala Korun omassa tehtaassa Helsingissä. Lapponia Jewelry on Kalevala Koru Oy:n omistama tuotemerkki.