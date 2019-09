Lappset Group tuo ensimmäisenä yrityksenä markkinoille tekonurmien täysin luonnollisen täyteaineen, puurouheen

Lappset Group on ollut ympäristöasioiden edelläkävijä yrityksen perustamisesta 1970-luvulta lähtien. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi, urheilualueiden ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi ja pelaajien turvallisuuden vahvistamiseksi Lappset Group tuo ensimmäisenä yrityksenä Euroopan markkinoille 100 % luonnollisen täyteaineen, Lappset Puurouheen. Puurouhe on rekisteröity tavaramerkki.

Luonnollisin täyteaine tekonurmelle

Lappset Puurouhe on luonnollisin vaihtoehto muille tekonurmen täyteaineille. Puurouhe on valmistettu 100 % männystä, jonka ansiosta sen mukana ei leviä ympäristölle haitallisia yhdisteitä tai muita myrkkyjä. Se soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kun puurouhe tulee elinkaarensa päähän jalkapallokentällä, sitä voidaan käyttää esimerkiksi mullan rikasteena tai kuorikatteena. Puurouheen kuuluu päätyä luontoon jatkaakseen sen luonnollista kiertokulkua, joten sen kierrätys ei vaadi erityistä teollista prosessia kuten esimerkiksi biomuovi.

Vastaus markkinoiden tarpeisiin

Tekonurmien täyttöaineena käytetty kumirouhe on herättänyt paljon keskustelua jalkapalloväen piirissä mikromuovin, pölyävyyden ja roiskumisen vuoksi. Laadukkaan jalkapallotekonurmen tae on laadukas täyteaine, joka ei roisku ja leviä ympäriinsä. Vähäinen roiskuminen laskee mahdollisuutta siihen, että täyteaine leviäisi vaatteiden ja varusteiden mukana kentän ulkopuolelle, ympäristöön ja koteihin. Lappset Puurouheen kulkeutuminen kentän ulkopuolelle ei ole kuitenkaan haitta luonnolle tai terveydelle.



”On aika siirtyä kumirouheesta tulevaisuuteen, jossa puurouhe on tekonurmikenttien ensisijainen täyteaine”, kertoo myyntipäällikkö Pasi Riikonen Lappsetilta.

Ylivertainen pelaajakokemus

Pitkä ja tarkka tutkimus- ja testausprosessi on keskittynyt erityisesti pelaajien vaatimusten täyttämiseen. Puurouhe täyttää täysin FIFA Quality -ohjelman ja Palloliiton vaatimukset. FIFA Quality Program lisenssin haltija on FIFA Licencee tai FIFA Preferred Producer, jonka nimissä kentän sertifiointi suoritetaan. Esimerkiksi liukutaklaukset ja satunnaiset kaatumiset kuuluvat jalkapalloon eikä niiltä voida välttyä. Tästä syystä on tärkeää, että jalkapallotekonurmi ja sen täyteaine tukevat pelaajien liikkeitä, käännöksiä ja äkillisiä vauhtimuutoksia, jotta pelaaminen on mahdollisimman turvallista. Lappset Puurouhe täyteaineena antaa jalalle tarvittavan tuen ja vakauden sekä keskimäärin 10 % paremman vasteen kuin kumirouhe.

Ei lisää huoltotarpeita

Lappset Puurouhe ei vaadi ylimääräisiä huoltotoimenpiteitä tai -välineitä, eikä poikkea muiden täyteaineiden huollosta merkittävästi. Tärkeimpänä huoltotoimenpiteenä voidaan pitää rouheen täyttä tasoa, jotta alusta säilyttää joustavuutensa ja eikä pääse kulumaan liian nopeasti. Puurouheelle annetaan 10 vuoden takuu.