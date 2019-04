Lapsen parhaaksi -juhlaseminaari 5.4.2019: Varhaiskasvatuksen tulevaisuus on turvattava

Suomalainen varhaiskasvatus on laajasti perheiden arvostama peruspalvelu, joka on arvioitu maailman parhaaksi. Palvelu on nykyisin luonteva osa sivistyspalveluiden kokonaisuutta, mutta palvelun juuret ovat syvällä sosiaalipalveluissa. Kasvatus, hoito ja opetus ovat edelleen käytettyjä peruskäsitteitä, joiden paino ja järjestys ovat viime aikoina eläneet, kun on pohdittu palvelun painopisteitä.

Varhaiskasvatusta juhlistaakseen järjestivät viisi suurta järjestöä yhdessä varhaiskasvatuksen juhlaseminaarin Helsingin Messukeskuksessa 5.4.2019. Tapahtuma tarkastelee sekä mennyttä, nykyisyyttä että tulevaa. Tapahtuman avasi tänään presidentti Tarja Halonen. Puhujat edustavat sekä tutkimusta että varhaiskasvatuksen kenttää.



Seminaarin tavoitteena on antaa arvoa sille suunnattoman arvokkaalle työlle, jota päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa työntekijät ovat tehneet ja jonka laadusta lapset ovat saaneet nauttia. Lasten lisäksi palvelu on luonut mahdollisuuden äideille ottaa osaa työelämään ja samalla on otettu askelia kohti syvenevää perheiden sisäistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Korkeatasoinen varhaiskasvatus on rakennettu monen eri ammattiryhmän voimin ja saumattomalla tiimityöllä. Seminaarin puheenvuoroissa esitettiin painokas näkemys, että lapsen paras toteutuu silloin kun henkilökunta työskentelee yhdessä tämän eteen. Ammattitaitoinen ja innostunut henkilöstö, riittävät resurssit ja mahdollisuus lapsen parhaan toteuttamiseen lapsen tasolla olivat puhujien keskeinen toive. Tulevan hallitusohjelman odotetaan linjaavan varhaiskasvatuksen tulevaisuutta siten, että korkeatasoisen palvelun edellytykset paranevat ja laatua kyetään kehittämään eri tahojen välisessä yhteistyössä. Lapsen parhaaksi – suomalainen varhaiskasvatus! puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, JHL, 010 7703 295

puheenjohtaja Minna Leppäkorpi, Suomen Lastenhoitoalan Liitto, 050 502 3010

puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer, 050 527 5085

puheenjohtaja Tero Ristimäki, Talentia 040 583 2657

puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Tehy, 040 821 0028

