Lapset tarvitsevat nyt aikuisten aikaa ja luottamusta tulevaan

100 vuotta täyttänyt järjestö panostaa juhlavuoden hankkeessaan lasten iltapäivätoimintaan ja tulevaisuustaitoihin IKEA:n merkittävällä tuella.

"Koronavirusepidemia horjuttaa monien lasten turvallisuudentunnetta ja luottamusta, vaikka se meneekin ajallaan ohi. Lapsemme elävät nopeiden globaalien muutosten aikakaudella ja heitä huolettavat aikaisempia sukupolvia useammin suuret kysymykset ja tulevaisuuteen liittyvät asiat, kuten ilmasto, luonto, teknologia, kulutus ja ravinto. Lapset tarvitsevat aikuisten tukea näiden kysymysten käsittelyyn", toteaa MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa.

Lisäksi koulupäivät Suomessa ovat kansainvälisen mittapuun mukaan lyhyitä ja loma-aika kesällä pitkä. Lapsille jää paljon aikaa, jolloin heillä ei ole aikuista seuranaan. MLL:n lasten ja nuorten puhelimen yhteydenotoissa kuuluu lasten yksinäisyys, huoli kaverisuhteista ja koulussa pärjäämisestä. Mielenterveyteen liittyvät aiheet ovat yhteydenotoissa nykyisin yleisin keskusteluaihe. Viimekaikaisten tutkimusten perusteella lasten taustasta johtuvat erot oppimisessa ovat yleistyneet.

"Tähän kaikkeen lähdemme rakentamaan osaltamme tukea koulujen ohessa tapahtuvasta maksuttomasta kerhotoiminnasta. Tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä on tukea kaikkien lasten oppimista ja hyvinvointia heidän tutussa kehitysympäristössään, koulussa. Kouluikäisten lasten kohdalla koulun kerhotoiminnalla on tässä tilanteessa erityinen merkitys."

"Lasten pitää voida luottaa tulevaisuuteensa eikä pelätä sitä. He tarvitsevat aikuisten tukea isojen kysymysten käsittelyyn. Jokaisella lapsella on oikeus myös vapaa-ajan harrastuksiin perheen varallisuudesta riippumatta", Kalliomaa jatkaa.

Mikä aikaseikkailu?

Liiton 100-vuotishankkeena suunniteltu ajankohtainen kerhokokonaisuus kantaa nimeä Aikaseikkailu-kerho.joka on tarkoitettu 3.-4.-luokkalaisille. Kerhossa lapset harjoittelevat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

MLL:n kerhojen tavoitteena on lisätä lasten luottamusta omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Toiminnassa korostetaan, että tulevaisuus ja se millaisena se toteutuu, on viime kädessä kiinni meistä itsestämme ja voimme siihen vaikuttaa. Kerhon aikana lapset tekevät kerhokartan avulla tutkimusmatkoja, kehittävät omaa Aikaseikkailija-hahmoa ja harjoittelevat taitoja, joilla voi osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden muodostamiseen.

Aikaseikkailukerhojen sisältöjä ovat olleet mukana suunnittelemassa eri yliopistojen asiantuntijat. Yhteistyötä on tehty myös mm. Aalto Yliopiston Junior Labin ja Tulevaisuuskoulun kanssa.

Pääyhteistyökumppanina IKEA

Kerhojen kehitystyötä on MLL:ssa tehty nyt runsas vuosi ja ensimmäiset kerhot on pilotoitu yhdessä yhteistyökoulujen kanssa. Kerhojen vakiinnuttamista MLL pystyy nyt jatkamaan tuoreen kumppaninsa IKEA:n tuella. IKEA on hankkeen pääkumppani- ja tukija.

"IKEA-visiomme on luoda parempaa arkea, ja sen ohjaamana haluamme tukea lasten virikkeellisen arjen ja valoisamman tulevaisuuden rakentamista. Olemme iloisia, että voimme olla mukana mahdollistamassa Aikaseikkailu-kerhoja, joissa harjoitellaan omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi kalustamme jatkossa viihtyisiksi ja toiminnallisiksi lukuisia MLL:n lapsille, nuorille ja perheille tarjoamia kohtaamispaikkoja", IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Jessica Lehtinen kertoo.

"Näin merkittävä tuki uudelle toimintamuodolle on meille keskellä pandemia-arkea hieno asia ja olemme siitä hyvin iloisia. Aikaseikkailukerhoja on jo kokeiltu ja niistä on saatu hyviä kokemuksia ja innostunutta palautetta. Ikean tuella pääsemme nyt vakiinnuttamaan toimintaa ympäri Suomea", Kalliomaa iloitsee.

"Pidemmän aikavälin tavoitteena MLL:ssa on, että harrastustoiminta koulujen yhteydessä lisääntyy sekä iltapäivisin että kesälomien aikana, jolloin vanhemmat ovat työssä. Siihen tarvitaan tietysti yhteiskunnallisia panostuksia, mutta se on keskeinen tuki lasten turvallisuuden tunteen rakentamisessa", muistuttaa Kalliomaa.

