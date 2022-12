LapWall Oyj on allekirjoittanut noin 1,5 miljoonan euron sopimuksen kattoelementtiurakasta Nordec Oy:n kanssa

LapWall on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttäjä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. LAPWALL LEKO® -tuotevalikoimassa on yli 50 vakiotuotetta, jotka asiakas saa toimitettuna ja asennettuna. LAPWALL LEKO® - elementointijärjestelmä lyhentää työmaan läpimenoaikaa, takaa aukottoman kuivaketjun prosessin kaikissa vaiheissa sekä pienentää ympäristölle aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä radikaalisti. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Yhtiö tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenaan ylläpitää vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. LapWallin liikevaihto vuodelta 2021 oli 35,5 (2020: 31,2) miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 6,1 (3,7) miljoonaa euroa.

