LapWallin vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2022 on julkaistu

Liiketoimintaamme on sisäänrakennettu vastuullisuus ja kestävä kehitys. LapWall on hiilijalanjäljeltään negatiivinen eli toimintamme sitoo enemmän hiilipäästöjä kuin aiheuttaa. Kaikille tuotteillemme on laskettu RTS EPD-ympäristöselosteet*, joissa tuotteiden koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset on laskettu. Ympäristöselosteissa kerrotaan tuotteiden ympäristövaikutukset muun muassa ilmaston lämpenemiseen, otsonikatoon, rehevöitymiseen ja uusiutumattomien energiavarojen ehtymiseen.

Tehtaillamme kiinnitetään erityistä huomiota materiaalihukan pienentämisen ja kierrätykseen. Kehitämme toimintatapojamme jatkuvan kehittämisen periaatteella. Vuoden 2023 aikana valmistuvat eettiset toimintatapaohjeemme, jotka linjaavat muun muassa vastuulliset toimintatapamme suhteessa sidosryhmiimme. Välitämme asiakkaistamme ja työntekijöistämme ja luomme näin edellytykset asiakkaidemme ja oman liiketoimintamme menestykselle.

Kannamme vastuuta kaikista työntekijöistämme ja haluamme työskennellä joukkueena kohti yhteistä päämäärää. Lapwallilaisessa kulttuurissa arvostus ja kunnioitus on keskeinen osa rakentavaa yhteistyötä. Tavoitteenamme on saada kaikki mukaan kehittämään yhtiön toimintaa ja tuotteitamme. Kaikilla työntekijöillämme on näin aidosti mahdollisuus vaikuttaa tekemiseemme ja luoda yhdessä edellytykset yhtiön menestymiselle.

Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus on luettavissa yhtiön www-sivuilla osoitteessa https://lapwall.fi/sijoittajille/

*Pois lukien vuonna 2022 Termater-liiketoimintakaupan myötä valikoimaan tulleet tuotteet, joiden sertifiointi valmistuu kevään 2023 aikana.