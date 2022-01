Lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyttä tutkivaan hankkeeseen 100 000 euron tutkimusrahoitus Juho Vainion säätiöltä

Haapalan johtamassa BRAIN effects of Physical Activity and Nutrition in Children and adolescents eli BrainPANIC-hankkeessa tutkitaan, miten lapsuuden ja nuoruuden aikainen paikoillaanolo, liikkuminen ja ruokavalion laatu näkyvät lasten ja nuorten aivoissa, kognitiivisissa toiminnoissa sekä valtimoiden terveydessä.

Tutkimuksessa saadaan uutta tietoa valtimoterveyden yhteydestä aivojen terveydelle sekä siitä, voidaanko liikuntaa lisäämällä, paikoillaanoloa vähentämällä tai ruokavalion laatua parantamalla vaikuttaa näihin yhteyksiin. Aihe on merkittävä, sillä lapset ja nuoret viettävät suurimman osan päivästään istuen ja vain harva liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

– Lisäksi lasten ja nuorten ruokavalio sisältää usein liikaa sokeria sekä tyydyttyneitä rasvoja ja liian vähän kuitua ja kasviksia ja hedelmiä. Tällaisilla epäterveellisillä elämäntavoilla voi olla kauaskantoisia seurauksia sekä aivojen että valtimoiden terveydelle. Lapsilla ja nuorilla aihetta on kuitenkin tutkittu vasta vähän, Eero Haapala summaa.

Tutkimuksessa hyödynnetään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa alkavan Vascular and brain health, ExeRcise, and Nutrition in Adolescents (VERNA) -tutkimuksen sekä Itä-Suomen yliopistossa käynnissä olevan pitkäkestoisen Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen aineistoja. Hankkeen kokonaiskesto on viisi vuotta.

Lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyttä koskevaan väitöstutkimukseen myös useita rahoituksia

Väitöskirjatutkija Petri Jalangon väitöstutkimus on osa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa alkavaa VERNA-tutkimusta. Tutkimuksen keskiössä on, miten liikunta ja paikoillaanolo vaikuttavat lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyteen.

Jalangon tutkimukselle on myönnetty useita apurahoja: Urheiluopistosäätiöltä 3500e, Yrjö Jahnssonin säätiöltä 8300e ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä 10 000e.

– Liikunta-alan ammattilaiset ja opettajat voivat käyttää tutkimuksemme tuloksia nuorten hyvinvointia rakentavien liikuntaohjeiden suunnittelussa, liikunnanohjauksessa ja paikoillaanolon ehkäisemisessä sekä kouluissa että vapaa-ajan harrastustoiminnassa, Jalanko kertoo.

Lisätietoja

Eero Haapala

eero.a.haapala@jyu.fi

+358408054210

Petri Jalanko

petarija@student.jyu.fi

+358407154674