Lasten likinäköisyys lisääntyy Suomessa vauhdilla – näin aikuiset voivat ehkäistä sitä myös etäopetuksen aikana

Tiedote 7.12.2020. Lasten likinäköisyys lisääntyy voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Reilun vuosikymmenen aikana suomalaisten lasten ja nuorten likinäköisyys on peräti kaksinkertaistunut. Lisääntynyt ruutuaika on ongelman taustalla, ja koulun etäopetusjaksot vahvistavat sitä. Suomalaisvanhemmat ja opettajat voisivat neljällä yksinkertaisella keinolla ohjata lasta huolehtimaan näkökyvystään.

Vuoteen 2050 mennessä puolet maailman väestöstä on likinäköisiä, ennakoi Maailman terveysjärjestö WHO. Aasiassa jopa 80-90 prosenttia koululaisista on likinäköisiä, ja myös Suomessa lasten likinäköisyys on tuplaantunut noin kymmenessä vuodessa.

Ilmiön taustalla on muun muassa pitkittynyt ruudun katselu 20-40 sentin etäisyydeltä, mikä aiheuttaa riskejä näkökyvylle.

– Likinäköisyys eli myopia lisääntyy, koska lapset käyttävät lähinäköään yhä enemmän älylaitteiden ja kirjojen parissa ja ulkoilevat yhä vähemmän luonnonvalossa. Perintötekijät vaikuttavat myös likinäköisyyteen, Synsamin johtava optikko Jyri Vestervik kertoo.

Etäkoulu tekee lapsista ruutuajan suurkuluttajia

Suomalaisten lasten älylaitteiden parissa vietetty ruutuaika on kasvanut nopeasti, ja samaa vauhtia ovat lisääntyneet digilaitteiden käyttöön liittyvät terveysongelmat.

– Tänä vuonna teettämämme tutkimuksen mukaan miltei joka kymmenes suomalaislapsi oli ruutuajan suurkuluttaja jo ennen koronaepidemian aiheuttamia etäopetusjaksoja. Etäopetus tekee kaikista siihen osallistuvista koululaisista suurkuluttajia, Vestervik huomauttaa

Ruutuajan suurkuluttaja on lapsi, joka käyttää ruutuaikaa arkisin 6–8 tuntia tai vielä enemmän.

Neljä keinoa huolehtia lapsen silmistä

Vestervikin mukaan vanhemmat ja opettajat voisivat ohjata lasta neljällä yksinkertaisella tavalla huolehtimaan näkökyvystään:

1. Ruutua katsellessa lapsen tulisi pitää lyhyt tauko 20 minuutin välein katselemalla jotakin esinettä 20 metrin päässä 20 sekunnin ajan.

2. Monessa laitteessa on sinivalosuodatin, jota kannattaa käyttää. Vaihtoehtoisesti lapsi voi käyttää sinivalosuodattimella varustettuja silmälaseja, jolloin näyttöruutu näyttää täysin normaalilta, mutta silmät ovat suojassa.

3. Ulkoilu päivänvalossa on tärkeää silmien hyvinvoinnille. Ulkona lapsi katsoo enemmän kauas ja rentouttaa samalla silmälihaksiaan.

4. Lasten likinäköisyyden kehittymistä voi hidastaa erityisillä MiSight-piilolinsseillä, jotka on tarkoitettu juuri lapsille. Linssit hidastavat silmän pituuden kasvua. Niiden erityinen teknologia voi hidastaa likinäköisyyttä jopa 60 prosenttia

Leikkaus ei poista sairauksille altistavia silmän rakenneongelmia

Vestervik painottaa, että vanhemman on hyvä ymmärtää, mitä lapsen silmäterveys tarkoittaa. Lapsen kasvaessa pituutta myös silmä kasvaa pituutta, ja likinäköinen silmä kasvaa rakenteeltaan normaalia pidemmäksi.

– Lapsi on yleensä ensin lievästi likinäköinen, mutta iän myötä likinäköistyminen lisääntyy. Likinäköisyys altistaa elämän myöhemmässä vaiheessa erilaisille silmäsairauksille, kuten glaukoomalle eli silmänpainetaudille ja verkkokalvon irtoamiselle, Vestervik muistuttaa.

Aikuisten taittovirheitä hoidetaan yleisesti taittovirheleikkauksilla. Erikoispiilolinssillä kontrolloitu pituuskasvu on silmälle paljon terveellisempi vaihtoehto kuin aikuisiällä tehty taittovirhekirurgia.

– Leikkaus ei poista rakenteellisia heikkouksia, joita silmään voi syntyä sen kasvaessa pituutta. Piilolinsseillä hidastettu silmän pituuskasvu sen sijaan ehkäisee niitä.

Yliopistolikinäkö: vain Pohjoismaille tyypillinen ilmiö

Jo kahdeksanvuotias lapsi voi käyttää likinäköistymistä hidastavia MiSight-piilolinssejä. Nykyään linssien käyttöä suositellaan 20 ikävuoteen saakka, joissakin tapauksissa jopa pidempään.

– Pohjoismaissa on havaittu ilmiö, jota muualla maailmassa tavataan vain harvoin: täällä vielä 25-vuotiailla likinäköisyys voi lisääntyä. Näissä tapauksissa puhutaan niin sanotusta yliopistolikinäköisyydestä, jota lisää intensiivinen lähityön tekeminen. Tapauksesta riippuen MiSight-piilolinssien käyttöä voi siis jatkaa vielä 20 ikävuoden jälkeenkin, Vestervik kertoo.

Likinäkö ja sitä ehkäisevät piilolinssit